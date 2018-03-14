Apple Music'in kaç abonesi var?

Eddy Cue tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayında 36 milyon olan ücretli abone sayısının 38 milyona ulaştığı belirtildi. Spotify ise 2017 yılı sonu itibari ile yaptığı açıklamada 71 milyon ücretli abonesi olduğunu açıklamıştı. Ancak Spotify'ın Apple Music'den daha önce piyasaya girdiğini belirtmek lazım. Apple Music bu yılın yaz aylarında ABD aboneleri açısından Spotify'ı geçmeyi planlıyor.

Araştırmacılara göre Spotfiy yüzde 2 oranında büyüme gösterirken, Apple Music yüzde 5 oranında büyüme gösteriyor. Bunun nedeni olarak Apple HomePod akıllı hoparlörünün müzik servisi ve ürünü alanlara verilen üç aylık deneme erişimi gösteriliyor.