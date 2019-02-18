Apple Music'i 4 ay bedava kullanmak isteyen?
Apple Music uygulamasına gelen yeni özellikle beraber kullanıcılar arkadaşlarına ücretsiz abonelik hediye edebilecekler.
Apple'ın popüler müzik servisi Apple Music'ten kullanıcılarını sevindirecek haber geldi. Yeni gelen özelliğin ardından bu platformu kullanan herkes arkadaşlarına 1 aylık ücretsiz abonelik hediye edebilecek.
Böylece 3 aylık deneme sürümü sunan Apple Music bu süreyi yeni özellikle beraber 4 aya çıkarmış oldu. 1 aylık deneme sürümünü hediye ettiğiniz arkadaşınız geçmişte 3 aylık deneme sürümünü kullandıysa 1 ay daha bu üyelikten yararlanabilecek.
Eğer 1 aylık hediye kodunu yolladığınız arkadaşınız daha önceden Apple Music servisini kullanmadıysa 4 aylık ücretsiz deneme süresi elde edebilecek. Deneme süresi sona erdikten sonra uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız 13.99 TL ödemeniz gerekecek.
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