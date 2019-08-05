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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.08.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Apple Music kullananlar en çok Sezen Aksu dinliyor

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Apple Music kullananlar en çok Sezen Aksu dinliyor

YouTube Music'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'de kullanıcılara sunulmasıyla birlikte dijital müzik platformları arasındaki rekabet iyiden iyiye kızışırken, şirketler rakiplerini geride bırakabilmek için yeni stratejiler geliştirmek durumunda. Bu platformlardan biri olan Apple Music, bünyesinde bulunan müzikseverlerle ilgili ilginç bilgiler paylaştı, en çok dinlenen sanatçıları paylaştı.

Apple Music gün geçtikçe büyürken, Spotify ile olan açığı da kapatmaya çalışıyor. Şirket, kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaşırken, Apple Music'in ülkemizde aktif olmasından bu yana en çok dinlenen sanatçının Sezen Aksu olduğu ortaya çıktı. Sezen Aksu ile birlikte Apple Music'te en çok dinlenen şarkılar ise şöyle: Heyecani Yok - Gazapizm; Shape of You - Ed Sheeran; Yalniz Çiçek (feat. Emrah Karaduman) - Aleyna Tilki; Geceler - Ezhel; Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki.

2019 yılında en çok dinlenenler Ben Fero ve Orman Kanunları albümü olurken, Hip/Rap kategorisinde dinlenen isimler ise Ezhel, Ben Fero ve Ceza oldu. 

Apple Music için tasarlanan illüstrasyonlar da paylaşıldı. Zirvedekiler: Türkiye için Murat Palta, Zirvedekiler: Pop için Erman Yılmaz, Zirvedekiler: Türkçe Rap için Selin Çınar, Zirvedekiler: Türkçe Rock için Burak Şentürk, Zirvedekiler: Halk için Hemad Javadzade tuval başına geçti.

Shazam uygulaması ile kullanıcılar duydukları müziklerin kime ait olduğunu ve şarkının ismini saniyeler içinde öğrenebiliyor. Apple'ın satın aldığı Shazam uygulamasını kullanarak en çok dinlenen şarkılar ise şöyle:

"???????" - Rauf & Faik

"Sugar & Brownies" - DHARIA

"Violin Dance (Theme)" - Cenk Çelebioğlu & Alper Gemici

"Shadow" - Triplo Max

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Con Calma" - Daddy Yankee Feat. Snow

"Sana Doğru" - Bora Duran

On My Way" - Alan Walker & Sabrina Carpenter & Farruko

"bad guy" - Billie Eilish

"Shiva" - Inkyz Feat. M.I.M.E

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