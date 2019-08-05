Apple Music kullananlar en çok Sezen Aksu dinliyor
YouTube Music'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'de kullanıcılara sunulmasıyla birlikte dijital müzik platformları arasındaki rekabet iyiden iyiye kızışırken, şirketler rakiplerini geride bırakabilmek için yeni stratejiler geliştirmek durumunda. Bu platformlardan biri olan Apple Music, bünyesinde bulunan müzikseverlerle ilgili ilginç bilgiler paylaştı, en çok dinlenen sanatçıları paylaştı.
Apple Music gün geçtikçe büyürken, Spotify ile olan açığı da kapatmaya çalışıyor. Şirket, kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaşırken, Apple Music'in ülkemizde aktif olmasından bu yana en çok dinlenen sanatçının Sezen Aksu olduğu ortaya çıktı. Sezen Aksu ile birlikte Apple Music'te en çok dinlenen şarkılar ise şöyle: Heyecani Yok - Gazapizm; Shape of You - Ed Sheeran; Yalniz Çiçek (feat. Emrah Karaduman) - Aleyna Tilki; Geceler - Ezhel; Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki.
2019 yılında en çok dinlenenler Ben Fero ve Orman Kanunları albümü olurken, Hip/Rap kategorisinde dinlenen isimler ise Ezhel, Ben Fero ve Ceza oldu.
Apple Music için tasarlanan illüstrasyonlar da paylaşıldı. Zirvedekiler: Türkiye için Murat Palta, Zirvedekiler: Pop için Erman Yılmaz, Zirvedekiler: Türkçe Rap için Selin Çınar, Zirvedekiler: Türkçe Rock için Burak Şentürk, Zirvedekiler: Halk için Hemad Javadzade tuval başına geçti.
Shazam uygulaması ile kullanıcılar duydukları müziklerin kime ait olduğunu ve şarkının ismini saniyeler içinde öğrenebiliyor. Apple'ın satın aldığı Shazam uygulamasını kullanarak en çok dinlenen şarkılar ise şöyle:
"???????" - Rauf & Faik
"Sugar & Brownies" - DHARIA
"Violin Dance (Theme)" - Cenk Çelebioğlu & Alper Gemici
"Shadow" - Triplo Max
"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko
"Con Calma" - Daddy Yankee Feat. Snow
"Sana Doğru" - Bora Duran
On My Way" - Alan Walker & Sabrina Carpenter & Farruko
"bad guy" - Billie Eilish
"Shiva" - Inkyz Feat. M.I.M.E
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