Apple Music için Android telefonlara sürpriz güncelleme
Android cihazlarda yüklü olan Apple Music uygulamasında uzun süredir görülen bir eksiklik, gelen yeni bir güncelleme ile giderildi. Apple Music, bakın hangi desteğe kavuştu?
Apple Music, uzun bir aranın ardından Google Chromecast desteğini Android cihazlar içinde arkasına aldı. Bu desteğin gelmesiyle beraber artık Android cihazlarda Apple Music kullanan herkes, telefonda çaldığı müziği Chromecast desteğine sahip televizyon veya Android TV'lere aktarabilme şansına sahip olacak.
Android, 2015'te açılan Apple Music için öncelikli olmadı ve sadece birkaç önemli güncelleme aldı. Apple'ın kendi platformu olmadığından bu şaşırtıcı değil, ancak firma müzik hizmetini genişletmek için diğer platformları da önemsemek zorunda.
Yeni işlevi kullanabilmek için Android 5.0 veya üzerini kullanan bir telefona veya bir Chromebook'a, uyumlu bir Chromecast cihazına veya Chromecast uyumlu Google Home veya Google Home Mini gibi bir cihaza ihtiyacınız var. Bunların yanında Android'li telefonunuzun Chromecast ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor.
Bunun ardından Apple Music uygulamasındayken "Yansıt" (Cast) simgesine dokunmanız yeterli oluyor. Yeni simgeyi görmüyorsanız, Apple Music uygulamasını güncellediğinizden emin olun.
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