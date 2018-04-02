Apple Music'e yeni güncelleme

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik uygulamalarından biri olan Apple Music, geçtiğimiz günlerde bir güncelleme aldı. Güncelleme ile birlikte "Video Klipler" isimli bir bölüm eklendi. Bu bölüm sayesinde klipler, hızlı ve toplu bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Uygulama daha çok yeni çıkan ve popüler klipleri öne çıkarıyor.

Şirketin sağladığı bu kolaylık sayesinde hem yeni hem de eski birçok klibe kullanıcılar kolayca erişim sağlıyor. Apple getirdiği bu özellik ile kullanıcıların müzik kliplerini izlemek için başvurduğu ilk yer olmak istiyor. Çünkü şuan kullanıcılar genelde YouTube'dan video klipleri izliyor.