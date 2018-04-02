Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Apple Music'e yeni güncelleme

    Apple Music'e yeni güncelleme

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Apple'ın yeni yayınladığı iOS 11.3 güncellemesi ile birlikte Apple Music de güncellendi. Artık uygulamada video kliplerine özel bölüm bulunuyor.

    Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik uygulamalarından biri olan Apple Music, geçtiğimiz günlerde bir güncelleme aldı. Güncelleme ile birlikte "Video Klipler" isimli bir bölüm eklendi. Bu bölüm sayesinde klipler, hızlı ve toplu bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Uygulama daha çok yeni çıkan ve popüler klipleri öne çıkarıyor.

    Apple Musice yeni güncelleme

    Şirketin sağladığı bu kolaylık sayesinde hem yeni hem de eski birçok klibe kullanıcılar kolayca erişim sağlıyor. Apple getirdiği bu özellik ile kullanıcıların müzik kliplerini izlemek için başvurduğu ilk yer olmak istiyor. Çünkü şuan kullanıcılar genelde YouTube'dan video klipleri izliyor. 

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri