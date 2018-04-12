Apple Music, artık 40 milyonu devirdi!
Çevrimiçi müzik platformları arasında Spotify kadar göz önünde olmayan Apple Music, 40 milyon aboneye sahip bir platform olarak yükselmeye devam ediyor.
Görünüşe bakıldığında çevrimiçi müzik platformu Spotify'ın ardında kalmış gibi görünen Apple Music, her ay abone sayısını yüzde 5 yükselterek 40 milyon kullanıcıya ulaştı. Ortaya çıkan bu veriler, Apple'ın müzik konusunda Spotify'dan daha hızlı büyüme kaydettiğini gösteriyor.
40 milyon kullanıcıya ulaşmanın sevincini yaşayan Apple Music, bunu bir de Oliver Schusser bombasıyla taçlandırdı. Öncelerde App Store, iTunes filmler, iBooks, Apple Postcast gibi şirketin önemli platformlarında başarılı projelere imza atan Oliver Schusser, şimdi de Apple Music ve Apple Uluslararası İçerik'ten sorumlu başkan yardımcılığı koltuğuna atandı.
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