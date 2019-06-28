Apple Music 60 milyon aboneye ulaştı
Apple'ın müzik platformu olan Apple Music, bugün itibarıyla 60 milyonu aşkın aboneye sahip.
iTunes'un başındaki isim Eddy Cue, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 60 milyon aboneye ulaşıldığını, Apple’ın radyo istasyonu olan Beast 1’in 10 milyonun üzerinde dinleyicisinin olduğunu belirtti.
Apple cihazları dışında kaç kullanıcının bulunduğu bilgisini paylaşmayan Cue'nun bu açıklamasından 7 ay önce, yani Kasım ayında Apple Müzik platformunun 56 milyon abonesi bulunuyordu.
Spotify ise dijital müzik platformu olarak ipi göğüsleyen isim. Apple Müzik'in aksine 100 milyondan fazla ücretli abonesi bulunan şirket, ücretsiz aboneler de dahil edildiğinde toplamda 217 milyon aboneye sahip.
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