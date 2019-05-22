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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.05.2019 - 06:41, Son Güncelleme:

Apple Mac dizüstü bilgisayarların en 'hızlı'sını duyurdu

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Apple Mac dizüstü bilgisayarların en 'hızlı'sını duyurdu

Apple şimdiye kadarki en hızlı Mac dizüstü bilgisayar olan ilk 8 çekirdekli MacBook Pro’yu tanıttı.

Apple, MacBook Pro’yu daha hızlı 8. ve 9. nesil Intel Core işlemcilerle güncelleyerek sekiz çekirdekli işlemci teknolojisini ilk kez MacBook Pro’ya getirdi. Şimdi dört çekirdekli MacBook Pro’ya göre iki kat daha hızlı ve 6 çekirdekli MacBook Pro’ya göre yüzde 40 daha fazla performans sunan MacBook Pro, bugüne kadar üretilen en hızlı Mac dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor. Bu yeni işlemciler; güçlü grafik özellikleri, parlak ve renkli Retina ekran, süper hızlı SSD’ler, Apple T2 Security Chip, tüm gün dayanan pil ömrü ve macOS ile birlikte geliyor.

“Kendi alanında uzmanlaşmak için çalışan üniversite öğrencilerinden birinci sınıf uygulamalar oluşturan geliştiricilere ve çarpıcı filmlere imza atan video editörlerine kadar, müşterilerimizin MacBook Pro’larıyla yaptığı her şey bize sürekli bir heyecan yaşatıyor,” diyen Apple Mac Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Tom Boger, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanılmaz bir performans artışı sağlayan 8 çekirdekli işlemcilerin yanı sıra göz alıcı Retina ekran, hızlı depolama, tüm gün dayanan pil ömrü ve macOS işletim sistemi sayesinde MacBook Pro, dünyanın en iyi profesyonel dizüstü bilgisayarı olmayı sürdürüyor. Müşterilerimizin onunla neler yapabildiğini görmek için sabırsızlanıyoruz.”

MacBook Pro; kod derleme, yüksek çözünürlüklü görüntüleri işleme, 3D grafikler için render alma, birden çok 4K video akışını düzenleme ve daha birçok işlem için her zamankinden daha güçlü özelliklere sahip. 15 inç MacBook Pro şimdi 6 ve 8 çekirdekli Intel Core işlemciler sayesinde 5.0 GHz’e varan hızlarda Turbo Boost sunarken, Touch Bar özellikli 13 inç MacBook Pro’da yer alan daha hızlı dört çekirdekli işlemciler de 4.7 GHz’ye kadar Turbo Boost hızları sağlıyor.

8 çekirdekli işlemcilere sahip yeni MacBook Pro, en hızlı dört çekirdekli 15 inç MacBook Pro’ya göre iki kat daha hızlı olması sayesinde şu olanakları sunuyor:

Müzik prodüktörleri Logic Pro X’te iki kata kadar daha fazla Alchemy eklentisi kullanarak çok büyük boyutlara sahip, çok izli projeleri kayıttan oynatabiliyorlar.
3D tasarımcılar Maya Arnold’da sahneler için iki kata kadar daha hızlı render alabiliyorlar.

Fotoğrafçılar Photoshop’ta karmaşık düzenlemeleri ve filtreleri %75’e kadar daha hızlı uygulayabiliyorlar.

Geliştiriciler Xcode’da yüzde 65’e kadar daha hızlı kod derleyebiliyorlar.

Bilim insanları ve araştırmacılar, TetrUSS’i kullanarak karmaşık akışkan dinamiği simülasyonlarını yüzde 50’ye kadar daha hızlı hesaplayabiliyorlar.
Video editörleri Final Cut Pro X’te 4K kalitesinde 11 adede kadar çok kameralı video akışını aynı anda düzenleyebiliyorlar.

MacBook Pro, bu güçlü ve yeni işlemcilerin yanı sıra şimdiye kadarki en iyi Mac dizüstü bilgisayar ekranıyla birlikte geliyor. 500 nit parlaklığa sahip Retina ekran, P3 geniş renk yelpazesi ve True Tone teknolojisi desteğiyle doğal ve gerçeğe çok yakın bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca geniş stereo ses sunan son derece etkileyici bir ses sağlayan stereo hoparlörler, Touch ID güvenliği ve konforu, Touch Bar ile dinamik ve bağlamsal kontroller ve geniş bir Force Touch trackpad özellikleriyle geliyor. MacBook Pro aynı zamanda olağanüstü hızlı SSD depolama alanı ve gelişmiş güvenlik için Apple T2 Security Chip’in yanı sıra veri aktarımı, iki adet 5K ekran veya dört adet harici GPU’yu şarj etmek ve bağlamak için güçlü ve çok yönlü Thunderbolt 3 bağlantı noktaları da sunuyor.

Tüm yeni Mac modelleri, profesyonellerden ilham alarak herkes için tasarlanan özelliklerle birlikte gelen macOS Mojave ile sunuluyor. Mojave’deki Koyu Mod, kullanıcı içeriklerini odak noktasına getiren dramatik ve yeni bir görünümle masaüstünü dönüştürüyor, Belge Grupları dosyaları otomatik olarak düzenli gruplar halinde toplayarak karışık masaüstlerine düzen getiriyor, FaceTime ise grup arama özelliğini destekliyor. News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev gibi iOS uygulamalarını Mac’e getiren Mojave, zengin editoryal içerikler sunan, yeniden tasarlanmış Mac App Store’un yanı sıra Microsoft ve Adobe gibi en iyi geliştiricilerin imzasını taşıyan ek uygulamalar sunuyor.

Sırasıyla 13.699 TL ve 18.299 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan güncellenmiş Touch Bar özellikli 13 inç MacBook Pro ve 15 inç MacBook Pro, apple.com/tr ve Apple Store uygulaması üzerinden satışa sunulmuş durumda.

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