Apple kullanıcılarına müjde! Beklenen özellik geliyor...
Sunduğu özelliklerle rakiplerine karşı fark yaratan Apple Watch'un tek eksiği olan uyku takibi özelliği yeni model ile beraber kullanıcılara sunulacak.
Hayatımızın birçok alanında işlerimizi kolaylaştıran akıllı saatlerin en başında Apple Watch geliyor. Bu alanda oldukça başarılı olan modelin seveni ise bir hayli fazla. Fakat kullanıcıların şikayetçi olduğu bir durum var; uyku takibi özelliği bulunmaması.
Akıllı saat piyasasında önemli yer edinen Apple Watch'ta uyku takibi özelliğinin bulunmaması önemli bir eksik. Hemen hemen tüm rakiplerinde bulunan bu özelliğin bu yıl tanıtılacak Apple Watch Series 5 ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Bloomberg'in haberine göre uyku izleme özelliği birkaç aydır test ediliyor. Bu özelliğin şuan hali hazırda bulunan Apple Watch'larda donanımsal eksiklikler olmasından dolayı bu yıl tanıtılacak Apple Watch Series 5 veya gelecek yıl tanıtılacak Watch Series 6 ile kullanıma sunulması bekleniyor.
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