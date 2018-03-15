Apple kolları sıvadı: Sıra AirPods 2'de!

Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods 2, daha uzun pil ömürlü ve suya daha dayanıklı olacak. Analistler, AirPods 2'nin, daha iyi gürültü önleme özelliğiyle tanıtılacağını ve tasarımsal anlamda da değişikliğe gidileceğini söylüyor.

İsimsiz endüstri kaynaklarının iddialarına göre AirPods 2'de W2 çipi yer alacak. Şu anda Apple Watch Series 3'te bulunan W2 kablosuz çipi, AirPods'ta bulunan W1'e göre Bluetooth ve Wi-Fi'yi %50 daha fazla enerji verimli hale getiriyor. Ayrıca daha yüksek kablosuz bağlantı hızı sunuyor. Kaynak, Apple'ın hazır olan W2 çipini AirPods 2'de kullanmayı planladığını, geliştirilmekte olan W3'ü ise yeni nesil akıllı saatine sakladığını belirtti.

Raporda AirPods 2'nin gürültü giderme özelliği dışında, suya ve toza dayanıklı olacağı, ayrıca daha fazla kullanım süresi sunacağı yazıyor. Bununla birlikte kaynak ilginç bir iddiada daha bulunuyor ve yeni kulaklıkların daha fazla kitleye hitap etmesi için fiyatının uygun tutulacağını ileri sürüyor.

W2 çipi, gürültü önleme özelliği, suya ve toza dayanıklı olması gibi özellikler daha önce de bazı piyasaya gözlemcileri tarafından dile getirilmişti. Fiyat ise yeni gelişmelerden biri. Sonuç olarak bu bilgilerin birer iddia olduğunu unutmamak gerekiyor.