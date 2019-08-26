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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Apple kitap satıyor, fiyatı 1800 TL'yi buluyor!

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Apple kitap satıyor, fiyatı 1800 TL'yi buluyor!

Apple'ın sadece telefon, tablet ve bilgisayar sattığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şirket, 'Designed by Apple in California' imzalı bir dizi kitabı 199 ila 299 dolarlık fiyat etiketleriyle satışa sunuyor. Peki bu kitapların içeriğinde ne var?

'Designed by Apple in California' (Apple tarafından Kaliforniya'da tasarlandı) isimli kitap, dünyanın en pahalı kitaplarından biri olabilir; zira fiyatları 299 dolara kadar çıkabiliyor. Kitabın içerisinde Apple'ın şirket sırları veya iPhone'un devre şemaları değil, son 20 yıldaki Apple ürünlerinin resimleri bulunuyor. Ancak görünüşe göre Apple, kitabı artık satmıyor.

İlgili sayfa, Apple'ın web sitesinde hala erişilebilir durumda ancak Cult of Mac'e göre "satın al" bağlantısına tıkladığınızda sayfanın bulunamadığına dair bir uyarı alıyorsunuz. Biz sayfayı açtığımızda, satın al bağlantısını hiç göremedik. En azından haber yayına hazırlanırken durum böyleydi.

Steve Jobs'un anısına hazırlanan kitapta 450 Apple ürünün büyük fotoğraflarına keyifle bakabiliyorsunuz. Kitap, 1998'de çıkan iMac'e kadar geri gidiyor. Kitapta Apple'ı geçtiğimiz günlerde bırakan ve kendi şirketini kuran Jony Ive'nin de tasarımlarını görebiliyorsunuz.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
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