Apple kendi kredi kartını yapıyor!
Goldman ve Apple, Apple Bay markası taşıyacak kredi kartı çıkaracaklar
Wall Street Journal'ın haberine göre Apple ve Goldman Sachs, yeni bir ortak kredi kartı çıkarmak için hazırlıklara başladılar.
Habere göre, planlanan kredi kartı Apple Pay markasını taşıyacak ve gelecek yıl müşterilere sunulacak.
Apple, Goldman Sachs ile yaptığı anlaşma sonrasında mütyerileri için ödül kartı konusunda Barclays PLC
ile uzun süredir devam eden işbirliğini de sona erdirecek.
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