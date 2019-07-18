Apple kararını verdi, eski logosu geri dönüyor
Apple, yıllar önce kullandığı gökkuşağı renklerine sahip özel logosunu yeniden kullanmaya başlıyor.
Apple, renkli logosunu ilk kez 1977 yılında Apple II PC'de kullanmıştı. Yaklaşık 20 sene boyunca bu logoyu çeşitli ürünlerinde kullanmayı sürdüren Apple, takvimler 1998 yılını gösterdiğinde ise bu logoyu kütüphaneye kaldırmaya karar vermiş ve bugün görmeye alışık olduğumuz logosuna geçiş yapmıştı.
Ancak şirket, 21 yıl sonra eski logosunu yeniden ürünlerinde kullanmayı düşünüyor. Gökkuşağı logosunu hangi Apple ürünlerinde göreceğimiz bilinmese de, Eylül ayında yapılacak etkinlikte şirketin yeni iPhone modellerini duyururken, logosuyla ilgili bir sürpriz yapabileceği konuşuluyor.
Retro ürünler çoğu zaman kullanıcılar arasında popüler oluyor. Özellikle Apple fanları, zaman zaman Apple'ın ürettiği özel tasarımlı ürünlere rağbet gösteriyorlar. Hatırlarsanız Apple RED bunlardan biriydi. Bakalım Apple bu kez de eski logosuyla benzer bir ivmeyi yakalayabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.
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