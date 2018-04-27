Apple iTunes Windows uygulama mağazasına geliyor!
Apple'ın yıllardır iPhone, iPad ve iPod'ları bilgisayara bağlayan popüler servisi iTunes, sonunda Microsoft'un Windows uygulama mağazasına geliyor.
Apple iTunes için yeni dönem başlıyor. Teknoloji devinin iTunes uygulamasının masaüstü sürümü aynı biçimde Microsoft Mağaza üzerinden dağıtılır hâle geldi. Uygulamanın güncellemesi de Microsoft Mağaza üzerinden gerçekleştiriliyor.
iTunes, Microsoft’un uygulama mağazası içinde en fazla aratılan, ancak var olmayan uygulamalardan bir tanesiydi. Microsoft’un Windows 10 S moduna yönelik çalışmalarının sonucu olarak bu eksik kapatılmış oldu. Windows 10’da S modu sadece Microsoft Mağaza’dan indirilen uygulamaları destekliyor. iTunes da Windows 10 kullanıcılarına Apple Music erişimi veya satın aldıkları parçalara ya da kütüphanelerindeki şarkılara erişim fırsatı sunmaya devam edecek.
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