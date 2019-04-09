Apple iTunes için yolun sonu görünüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple iTunes için yolun sonu görünüyor
GeriTeknoloji Apple iTunes için yolun sonu görünüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.04.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Apple iTunes için yolun sonu görünüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apple iTunes için yolun sonu görünüyor

Apple'ın 10 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve kullanıcıların Apple cihazları ile bilgisayarlar arasında köprü olan iTunes yolun sonuna yaklaşıyor.

iTunes, gelen yeni güncellemelerle birlikte her an kullanıcılarına veda edebilir. Son zamanlarda kullanıcılardan iTunes üzerine gelen şikayetleri dinleyen Apple'a en çok şikayet edilen noktaların başında iTunes'un sistemlerde fazlaca yer kaplaması ve uygulama kullanımında pek çok teknik sıkıntı yaşanması. Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre iTunes üzerine Apple'ın önemli kararları bulunuyor. 

İddiaya göre Apple yeni macOS güncellemesinde TV uygulamasına eklenecek Müzik, Podcast’ler ve Kitaplar uygulamaları üzerinde çalışıyor. Yeni yazılımlar, mevcut uygulamanın yerini alacak olabilir. Böylece iTunes uygulamasına gerek kalmayacak. 

Diğer yandan Apple TV Plus'ın yayın hayatına başlaması da iTunes'un sonunun geldiğinin habercisi olabilir. Peki iPhone'ları bilgisayara bağladığımızda ne yapacağız? Arada köprü vazifesi gören iTunes'un yerini başka bir uygulama mı alacak? Şimdilik tüm bunlar birer soru işareti ve bir süre daha iTunes'u kullanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. 

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition karşınızda!Xiaomi Mi 9’un şeffaf kasalı özel sürümü Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?