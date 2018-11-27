Apple, iPhone XR fiyatlarını indirmeye karar verdi
Apple, Türkiye'de önümüzdeki günler satışına başlanacak telefonu iPhone XR'ın fiyatını Japonya genelinde düşürmeye karar verdi. Peki bu kadar yeni bir telefonun fiyatı neden indiriliyor?
Apple telefonların fiyatları, Japonya'nın en büyük operatörü olan NTT DoCoMo tarafından yürütülen politika nedeni ile dolaylı yönden düşürüldü. Bu kapsamda Japonya'da iPhone XR fiyatları 36.000 Japon yeninden (317$), 24.000 Japon yenine (211$) geriledi. Bu fiyatlar elbette telefon operatörlerinin sunmuş olduğu kontratlı fiyatlar.
Japon iPhone kullanıcıları XR ve Xs modellerinde olan Face ID gibi özelliklere rağmen, yoğun bir şekilde iPhone 8 ve 8 Plus telefonlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu da iPhone XR satışlarını olumsuz etkileyebileceğinden fiyatları düşürmekte çare görülüyor.
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