Apple iPhone X'la yeniden zirvede!
Apple'ın iPhone'un onuncu yılına özel tanıttığı iPhone X satış olarak beklentileri karşılamadı ancak şirket, 2017 yılının son üç ayındaki büyük kârını iPhone X'a borçlu.
Counterpoint adlı araştırması firmasının 2017 yılının son çeyreğini içeren akıllı telefon sektörü üzerine yaptığı çalışmaya göre son üç aylık zaman dilimi akıllı telefon üreticileri için epey kötü geçti. Şirketler bekledikleri büyümeyi elde edemedi. Bununla beraber birçok şirket de zarara uğradı.
Tüm bu gelişmelerin yaşanmasının ardından Apple'ın birçok şirket gibi beklentileri karşılayamadığı anlaşıldı. Ancak, şirket, 2017 yılının son üç ayı akıllı telefon sektörünün pazar payında yaşanan gelirin %86'sını kazandı. Apple bu başarısını iPhone X'a borçlu. Çünkü, iPhone X, sektörde yer alan 600'dan fazla Android cihaza karşın, tek başına gelirin %21'ine hükmetti. Ek bilgi olarak, iPhone X'un satışları da beklentileri karşılamamıştı.
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