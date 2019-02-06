Apple iPhone X'i çok daha ucuza satmaya başladı!
Apple, 2017'de piyasaya sürdüğü amiral gemisi iPhone X'i tekrar satmaya başladı, ancak çok daha uygun bir fiyata...
Satılan iPhone X'ler 769 dolarlık fiyatlarıyla çok daha uygun olsalar da, aslında yenilenmiş cihazlar. Elden geçen iPhone X'lerin bu fiyatı, 750 dolara satılan iPhone XR ile yarışacak gibi görünüyor.
Apple, iPhone XS ve iPhone XS Max'ı satışa sunduğunda iPhone X'i çevrimiçi mağazasından kaldırmış ve "yeni telefonları alın veya eskisini başka yerden bulun" mesajını vermişti. iPhone X'in aylar sonra tekrar satılmaya başlanmasının birkaç nedeni olabilir.
Bu nedenlerden en akla yatanı, çok sayıda kullanıcının iPhone XS ve XS Max'ı alabilmek için eski iPhone'larını değiş tokuş etmiş olması. Bundan dolayı Apple, elinde biriken iPhone X'leri satmak istiyor olabilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle