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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.02.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Apple iPhone X'i çok daha ucuza satmaya başladı!

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Apple iPhone X'i çok daha ucuza satmaya başladı!

Apple, 2017'de piyasaya sürdüğü amiral gemisi iPhone X'i tekrar satmaya başladı, ancak çok daha uygun bir fiyata...

Satılan iPhone X'ler 769 dolarlık fiyatlarıyla çok daha uygun olsalar da, aslında yenilenmiş cihazlar. Elden geçen iPhone X'lerin bu fiyatı, 750 dolara satılan iPhone XR ile yarışacak gibi görünüyor.

Apple, iPhone XS ve iPhone XS Max'ı satışa sunduğunda iPhone X'i çevrimiçi mağazasından kaldırmış ve "yeni telefonları alın veya eskisini başka yerden bulun" mesajını vermişti. iPhone X'in aylar sonra tekrar satılmaya başlanmasının birkaç nedeni olabilir.

Bu nedenlerden en akla yatanı, çok sayıda kullanıcının iPhone XS ve XS Max'ı alabilmek için eski iPhone'larını değiş tokuş etmiş olması. Bundan dolayı Apple, elinde biriken iPhone X'leri satmak istiyor olabilir.

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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