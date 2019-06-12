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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.06.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Apple iPhone üretimini Çin'den başka bir noktaya kaydıracak!

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Apple iPhone üretimini Çin'den başka bir noktaya kaydıracak!

Apple'ın en önemli üretim ortağı olan, merkezi Tayvan'da bulunan ve "Foxconn" olarak da bilinen Hon Hai şirketinin üst düzey yöneticisine göre, Apple, gerekli görmesi halinde kendi ürünlerini Çin dışında üretebilecek.

Bloomberg sitesinde yer alan habere göre, Apple'ın en önemli üretim ortağı Foxconn şirketinin yarı iletken biriminin yöneticisi Young Liu, ABD ve Çin arasındaki savaşın daha da kızışması halinde Apple'a tam destek vereceklerini söyledi. 

Liu, şu anda üretimlerinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunu ve Hindistan'da da Apple için yatırım yaptıklarını belirterek, Apple'ın isteklerini karşılamak için yeterli kapasiteleri olduğunu kaydetti. 

Apple tarafından Çin'den çıkma talimatının henüz verilmediğini aktaran Liu, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şirketin, üretimini herhangi bir yere taşıma kapasitesi olduğunu bildirdi. 

 Bu arada, Foxconn şirketi, iPhone Xr serisi için halihazırda Hindistan'ın Chennai kentinde kalite testleri yapıyor ve yakın zamanda da seri üretime geçmeyi planlıyor. 

ABD-Çin teknoloji rekabeti

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı.

Huawei'nin Android'de kullanımının kısıtlanması sonucu iki ülkeden teknoloji alanında da karşılıklı hamleler gelmişti. 

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