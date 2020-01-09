Apple, iPhone ile gece modunda çekilen en iyi fotoğrafı arıyor

Apple, bugünden itibaren 29 Ocak gün sonuna kadar tüm dünyadan kullanıcıların Gece modunda çektiği en iyi fotoğrafları arıyor. Seçkin üyelerden oluşan bir jüri heyeti, kazanan 5 fotoğrafı 4 Mart’ta açıklayacak.



Kazanan fotoğraflar Apple Newsroom’da, apple.com’da ve Apple’ın Instagram hesabında (@apple) oluşturulacak bir galeride sunulacak. Ayrıca bu fotoğraflar dijital kampanyalarda, Apple Store’larda, reklam panolarında veya üçüncü taraf fotoğraf sergilerinde gösterilebilecek.





iPhone 11 çift kamera sistemine, iPhone 11 Pro ise üçlü kamera sistemine sahip. Her ikisi de iOS 13 ile derin bir entegrasyon içinde çalışıyor ve her müşterinin profesyonel görünen çekimler yapabilmesine olanak veren güçlü ve kullanımı kolay yeni araçlarla geliyor. Tüm iPhone 11 modelleri Gece moduna olanak veren %100 Focus Pixels özellikli Geniş sensöre sahip ve hem iç hem dış mekanlarda loş ışıkta daha önce iPhone’da mümkün olmayan bir kalitede fotoğraflara olanak veriyor. Bu özelliğe ek olarak yeni Ultra Geniş kamera, yeni nesil Smart HDR ve gelişmiş bir Portre modu deneyimi sunuluyor.

Gece modu için ipuçları:



Loş ışıklı ortamlarda gece modu otomatik olarak açılır. Sarı Gece modu simgesi görünüyorsa bu Gece moduyla çekim yaptığınız anlamına gelir.



Gece modu, kadraja alınan sahneye göre pozlama süresini belirler ve bu süreyi Gece modu simgesinde gösterir. Pozlama süresini uzatmak için Gece modu simgesine dokunabilir ve göstergeyi maksimuma ayarlayabilirsiniz.





En karanlık gece çekimlerinde iPhone’unuzu bir yere sabitlemeyi veya tripod kullanmayı deneyin.



Yarışmaya katılmak için iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile çektiğiniz en iyi Gece modu fotoğraflarınızı Instagram ve Twitter’da #ShotoniPhone ve #NightmodeChallenge hashtag’leriyle paylaşın. Weibo kullanıcıları #ShotoniPhone# ve #NightmodeChallenge# hashtag’lerini kullanarak katılabilir. Alt yazıda hangi modeli kullandığınızı belirtmeyi unutmayın. Dilerseniz fotoğraflarınızı en yüksek çözünürlükte isim_soyisim_nightmode_iPhonemodeli. dosya formatında kaydederek shotoniphone@apple.com adresine de gönderebilirsiniz.



Fotoğraflar doğrudan kameradan alınmış ya da Fotoğraflar uygulamasında Apple’ın düzenleme araçları veya üçüncü taraf yazılımlar kullanılarak düzenlenmiş olabilir. Fotoğraf gönderim dönemi yerel saatle 8 Ocak günü 12:01’de başlar ve 29 Ocak günü 11:59’da sona erecek. Yarışmaya katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor.



