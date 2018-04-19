Apple iPhone fiyatlarını düşürüyor!
Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtması beklenen telefonları hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de bir analist ucuz iPhone'un bu yıl geleceğini açıkladı.
KGI Securities'in başarılı analistlerinden Ming-Chi Kuo, yeni ucuz iPhone modelinin bu yıl geleceğini açıkladı. Söylenenlere göre bu ucuz iPhone, Apple A10 işlemciden gücünü alacak ve 2 GB RAM'iyle kullanıcılarına hizmet sunacak. Ayrıca, cihazda 3D Touch teknolojisinin olacağı da söyleniyor.
6.1 inç'lik LCD ekranıyla ve 550 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılarıyla buluşturulacak olan telefonun çift SIM desteği sunan farklı bir modeli daha olacak. Yalnız, bu modelde fiyat 100 dolar daha artış gösterecek. Telefonun ekran tasarımı noktasında ise iPhone 6S ve iPhone X modellerinden yararlanılacak. Yani cihazda iPhone X gibi bir çentik bulunacak ancak True Tone gibi iPhone X'a has özellikler olmayacak. Son olarak Apple'ın bu uygun fiyatlı modelle birlikte iPhone 11 ve iPhone 11 Plus modelini tanıtacağı da düşünülüyor.
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