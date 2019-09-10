Apple iPhone 11 ile iPhone 11 Pro'yu tanıttı! İşte iPhone 11 satış fiyatı!
Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtımı, teknoloji devi Apple tarafından gerçekleşti. San Francisco’da düzenlenen lansmanda yapılan tanıtımla iPhone 11'in tanıtımı ve özellikleri dünyaya duyuruldu. Peki, iPhone 11 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 11 Türkiye'de ne kadardan satılacak? İşte, merak edilenler...
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i ve iPhone 11 Pro'yu tanıttı. Her yıl eylül ayında yeni modellerini piyasaya tanıtan Apple, iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı. Peki, iPhone 11 özellikleri neler? İşte, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun özellikleri hakkında detaylar.
IPHONE 11 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Dünyanın merakla takip ettiği lansmanda Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’in 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği duyuruldu. iPhone 11 Pro'nun fiyatının 999 dolar, iPhone 11 Pro Max ise 1099'dan piyasaya sürüleceği açıklandı.
Ancak iPhone 11'in Türkiye'de satılacağı fiyat henüz belli olmadı. Apple'ın Türkiye piyasasında iPhone 11'in satış fiyatını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.
ÖTV gibi faktörler düşünüldüğünde de iPhone 11 Türkiye fiyatının 10 bin TL’nin üzerinde 11 bin TL civarında alması bekleniyor.
IPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.
A13 Bionic hem CPU hem de GPU performansı olarak dünyanın en hızlısı...
12 megapixel'li derinlik algılayıcı kamera tanıtıldı.
Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.
Ön kamera artık daha geniş açılı, ağır çekim özelliği var ve 4K video çekiyor.
IPHONE 11 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 11 Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor.
A13 Bionic, düşük güç tüketimi ve makine öğrenme üzerine kurulu...
Yeni iPhone 11 Pro, 2 farklı ekran boyutuna sahip ve ekranı 1200 nits gibi oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor.
Yeni yapay zeka birimi saniyede 1 Trilyon işlem yapabiliyor.
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