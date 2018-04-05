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    Apple Intel'i terk ediyor, Mac'lerde kendi işlemcisini kullanacak!

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 07:23 | Son Güncelleme:

    Ünlü teknoloji devi Apple, Bloomberg'ün haberine göre 2020 yılından sonra Mac modellerinde Intel işlemci kullanmayı bırakacak ve kendi işlemcilerini kullanacak.

    Apple'ın Intel işlemcilerini 2020 yılında kullanmayı bırakacak iddiası olanaksız bir şey değil. Çünkü Apple iMac Pro modelinde kullandığı T2 işlemcisi ile bu planın ilk adımını atmıştı. Şirketin bu projesinin adının "Kalamata" olduğu söyleniyor.

    Apple Inteli terk ediyor, Maclerde kendi işlemcisini kullanacak

    Apple bu proje kapsamında sadece Mac'lere değil iPhone ve iPad'lere de işlemci üretmeyi planlıyor. Bu iddialar gerçek olursa Intel'i zor zamanlar bekliyor gibi duruyor. Çünkü Intel'in satışlarının büyük bir bölümünü Apple'ın Mac modelleri oluşturuyor. Ayrıca bu haberin çıkması ile birlikte Intel'in hisseleri şimdiden yüzde 6 oranında düştü.

    Etiketler: İşlemcileri almıcak
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