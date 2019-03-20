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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.03.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Apple iMac 2 kat güçlendi, yeni modeliyle geri döndü!

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Apple iMac 2 kat güçlendi, yeni modeliyle geri döndü!

iMac ürün yelpazesinde uzun süredir sessizliğini koruyan Apple, yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından yeni iMac modelini dünyaya duyurdu. Bir önceki iMac'e göre iki kat daha güçlü olan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor? Türkiye fiyatı ne oldu?

Apple'ın yüksek fiyatlı ürünlerinden biri olan iMac'lerden iki yıldır haber alamıyorduk; ta ki düne kadar. Şirket, yeni iPad Air ve iPad Mini modellerinin ardından bu kez iMac modellerini yeniledi; iki kat güçlü olduğunu iddia ettiği yeni ürünü ortaya çıkardı. 21 inç iMac modeline bakıldığında 8'inci nesil 4 çekirdekli Core i3 veya 6 çekirdekli Core i5 işlemci seçeneklerini görüyoruz. Bu da fiyatlandırmayı doğrudan etkiliyor elbette. Grafik tarafına baktığımızda ise yine iki seçeneğe sahibiz: Radeon Pro 555X GPU ve Radeon Pro 560X. 

Bu iki alternatife ek bir seçenek daha sunulmuş. Amaç ise bu donanımın da üzerinde bir sistem isteyenleri 'es' geçmemek. Bu kapsamda satışa sunulan bu en güçlü iMac modelinde 32 GB RAM yer alıyor; işlemci bazında ise 6 çekirdekli Core i7 kullanılıyor. Grafik tarafında ise AMD Radeon Pro Vega 20 GPU tercih edilmiş. 

4K görüntü kalitesi de sunan 21.5 inç iMac'ler Türkiye'de 9399 TL'den satışa sunulmuş durumda. Bu, elbette başlangıç fiyatı ve az önce bahsettiğimiz alternatifleri düşünürseniz fiyatlar yükseliyor. 

Apple iMac 2 kat güçlendi, yeni modeliyle geri döndü

Duyurulan bir yeni iMac modeli ise 27 inç ekranla geliyor. 27 inç iMac'te Intel'in 6 çekirdekli i5 işlemci kullanılmış. 5K iMac modellerinin üst donanımları söz konusu olduğunda ise 8 çekirdekli Core i9 işlemciyi görüyoruz. Bu arada bu yeni iMac modellerinde Turbo Boost özelliği sayesinde 3.6 GHz hıza ulaşılabiliyor. 

2 TB'a kadar depolama kapasitesi sunan 27 inç iMac'te 64 GB'a kadar ulaşan RAM seçenekleri mevcut. 

Gelelim ürünün en merak edilen noktasına, yani fiyatına! 27 inç iMac'in başlangıç fiyatı 10999 TL olarak belirlendi. Elbette donanım olarak daha üst bir sürüm istiyorsanız fiyatlar yükseliyor.

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