Apple ile Intel işbirliği sona eriyor
Analistlere göre Apple, 2020 yılına gelindiğinde kendi işlemcilerini üreterek Intel ile yollarını ayıracak.
Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2020 yılı itibariyle bilgisayarlarında kendi üretimi malzemeler kullanacak ve 2023 yılı itibariyle de Apple'ın otonom araçları yollara çıkacak.
Apple'ın Intel ile ilişiğini kesmesi, x86 desteğinin Apple tarafında sona ereceği anlamına geliyor. Eğer Ming-Chi Kuo'nun söylemleri doğru ise Apple'ın mühendis ekibine oldukça ağır bir iş düşüyor. Zira Apple, 6 çekirdekli mobil işlemcilerde üstün derece de başarılı olsa da iş masaüstü işlemciye gelince Apple'ın 16-32 çekirdekli işlemci üretme konusunda deneyimi bulunmuyor.
Apple'ın bilgisayarlarında kendi işlemcilerini kullanacağı iddiası neredeyse 6 yıldır bulunmakta. Apple'ın 2020 yılına kadar yani yalnızca 2 yıl içerisinde 16-32 çekirdek mimarisini oturtması ve mükemmel performansı yakalaması pek mümkün gibi görünmüyor.
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