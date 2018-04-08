Apple, IKSV 37. İstanbul Film Festivali içeriklerini sundu
App Store, iTunes ve Apple Music bugün 37. İstanbul Film Festivali'ne özel hazırlanmış içerikler sunuyor.
App Store’da sinema meraklıları için yayınladığı “Büyük Prodüksiyon” adlı hikayesinde basit ve güçlü video düzenleme uygulamaları ile eleştirmenlerden tam not alan filmlerin kalitesine ulaşabilmenin yollarını anlatıyor. Videolara film havası katmak, onları büyüleyici efektler ile zenginleştirmek, stop motion animasyonlar yaratmak veya denge kurmak istiyorsanız, bu hikayeyi App Store’da iOS cihazınızdan bugünün hikayesinde okuyabilirsiniz. Ayrıca App Store’da günün listesi “İlk Senaryonu Yaz”. Amatör senaristlerin daha üretken olmalarını ve hayal ettikleri ilk senaryonu yazmaları için App Store’da bulunan çeşitli uygulamalara buradan ulaşmak mümkün.
Türkiye ve dünya sinemasının en etkileyici yapımlarını izleyicilerle buluşturan İstanbul Film Festivalini’nin müzikal kimliği de Apple Music’te. 37. İstanbul Film Festivali’nin en dikkat çenen film müzikleri “İstanbul Film Festivali Hit’leri” Listesinde derlendi.
İstanbul Film Festivali ayrıca daha önce festivalde gösterilen filmlerden bir seçkiyle iTunes Movie Store’da izleyicilerle buluşuyor. Geçmiş Festivallerden Seçilenler, Festivalde Yer Alan Yönetmenlerin Filmleri ve Dünyaca Ünlü Festivallerden Filmler “37. İstanbul Film Festivali” Seçkisi ile izlenebilir.
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