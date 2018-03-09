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    Apple Homepod'un ucuz modeli mi geliyor?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 08:38 | Son Güncelleme:

    Apple'ın akıllı hoparlörü Apple Homepod'un fiyatını yüksek buluyorsanız yalnız değilsiniz. Ancak Türkiye'ye gelmeyen cihazın daha ucuz modelinin satışa çıkma ihtimali söz konusu.

    350 dolar fiyat etiketine sahip olan Apple HomePod, piyasadaki en pahalı akıllı hoparlörlerden birisi durumunda. Şimdi ise şirketin bu yılın sonuna doğru daha ucuz bir modeli piyasaya sürmek üzere planlar yaptığı ileri sürülüyor.

    Yeni modelin 150 ile 200 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı ancak bunun ses kalitesine de yansıyabileceği söyleniyor. Ek olarak, ucuz modelin daha küçük form faktörü ile gelebileceği de beklentiler arasında. Yani bir Apple HomedPod Mini ile karşılaşabiliriz. Bu hamleyle Apple’ın rakipleri Google ve Amazon karşısında rekabeti kızıştıracağı da kesin. Malum, her iki şirket de ucuz akıllı hoparlör seçenekleri de bulunmakta.

    Apple Homepodun ucuz modeli mi geliyor

    shiftdelete'in haberine göre daha ülkemiz de dahil birçok ülkede satışa bile sunulamayan ürünün ucuz bir versiyonunun gelme ihtimali tabii ki kafalarda soru işaretine de sebep olmakta. Bakalım, Apple gerçekten de böyle bir hamle yapacak mı?

    Etiketler: apple , akıllı hoparlör , apple homepod , homepod
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