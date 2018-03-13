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    Apple ekmek kırıntısı dahi geçirmeyen klavye yapıyor!

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 07:53 | Son Güncelleme:

    Apple, klavye patenti almaya doymuyor. Şimdi de, toza, suya ve katta kırıntılara meydan okuyan bir Apple klavye patenti ortaya çıktı!

    Klavyenizin en büyük düşmanı nedir? Dökülen kahve mi? Ekmek kırıntısı ya da başka yiyecek parçalarının tuşların arasına sıkışması mı? Yoksa toz mu? Artık bu problemler geride kalabilir. Çünkü Apple, MacBook için ekmek kırıntısı ve su geçirmez bir klavye üzerinde çalışıyor.

    En azından Digital Trends tarafından saptanan bir patente göre durum bu. Apple bu patentte, şöyle bir klavye konseptini anlatıyor: "Bir klavye düzeneği, bir alt tabakayı, bir tuş kapağını ve kirleticileri hareket mekanizmasından uzaklaştıran tuş kapağından uzanan bir koruma yapısını içerebilir."

    Bunun yanında klavye tuşuna basıldığında bunun tuşun arasından dışarıya bir hava itişiyle kırıntı ve tozun dışarıya atılması gibi çok yaratıcı şeylerden de bahsediliyor.

    Bu sadece bir patent ve piyasaya çıkacağı kesin bir teknoloji değil. Ama Apple'ın bilgisayar kullanıcılarının en temel sorunlarından biri olan klavye kirlenmesi konusunda kökten çözümler üretmeye çalışıyor olması umut verici. Apple bu bahsedilen yöntemleri uygularsa, zamanla diğer üreticiler de klavyelerinde benzer korumalara gidebilir.

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