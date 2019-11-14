Apple Dünya Diyabet Günü'nü unutmadı, tavsiyelerde bulundu

Kronik bir hastalık olan ve her yaş grubu için tehdit oluşturan diyabet riskini en aza indirmek için, sağlıklı bir yaşam tarzı ve davranış biçimleri belirlemek gerekiyor. Bu noktada Apple Watch’ta bulunan Aktivite uygulaması da önemli bir araç olarak kullanılabilir.

Uzmanların belirttiğine göre, günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Uzun süre oturmak ise 2. tip diyabet riskini artırabiliyor. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor.

Apple Watch’un hareket halkaları hem farkındalığınızı artırıp hem de daha sağlıklı bir gün geçirmeniz konusunda en iyi takipçiniz oluyor. Aktivite halkalarını tamamlayarak daha sağlıklı bir gün geçirmek basit ve hatta eğlenceli hâle geliyor. Öyle ki, bunu en sevdiğiniz alışkanlıklarınız içine kolaylıkla alıyorsunuz.





Apple Watch, merdiven çıkmaktan çocuklarla oynamaya ve evi temizlemeye kadar her türlü hareket sırasında yaktığınız aktif kalori miktarını takip ediyor.

İster sadece tempolu bir şekilde hareket edin ister Antrenman uygulamasında belirli bir antrenman yapın, Egzersiz halkası kaç dakikalık hareketli aktivite tamamladığınızı gösteriyor. Tek veya birkaç seferde yapacağınız antrenmanlarla Egzersiz dakikaları kazanabilirsiniz.





Uzun süre oturmak sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle Apple Watch, Duruş hedefinize ulaşmak için kaydettiğiniz ilerlemeyi takip ediyor ve gün boyunca sizi ayağa kalkmaya teşvik ediyor. Daha az oturmak kan basıncının düşmesine, enerjinin yükselmesine ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Apple Watch nasıl bir ilerleme kaydettiğinizi göstermekle kalmıyor, halkalarınızı tamamlamanız için size özel önerilerde bulunarak motivasyonunuzu artırıyor.





Ayrıca iPhone, iPad veya Apple Watch’unuzdan takip edebileceğiniz birbirinden yararlı ve hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaları da App Store'dan indirebilirsiniz.





Aşağıda Diyabet takibinde kullanabileceğiniz yararlı uygulamalardan bazılarını bulabilirsiniz.

mySugr: Türkçe desteği de bulunan mySugr, iPhone için ücretsiz bir diyabet takipçisi. Veriler diyabet kontrolünde anahtar rol oynar ve mySugr verilerinizin yorumlanmasını kolaylaştırır. Gıda, ilaçlar, kan şekeri, insülin, karbonhidratlar gibi günlük verilerini bir arada tutar. mySugr'ı tüm verilerini tek seferde görebileceğiniz 24 saatlik bir takipçi olarak kullanabilirsiniz. Ortalama kan şekeri değeri, standart sapma, insülin miktarı, aktivite düzeyi vb. içeren grafiklerle tıbbi durumunu gözlemleyebilirsiniz. Beş yıldızlı değerlendirmelere göre mySugr en popüler diyabet uygulamalarından biri görünüyor.



Diabetes Tracker by MyNetDiary

Diabetes: M

One Drop Diabetes Management