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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.11.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Apple Dünya Diyabet Günü'nü unutmadı, tavsiyelerde bulundu

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Apple Dünya Diyabet Günü'nü unutmadı, tavsiyelerde bulundu

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Apple, Dünya Diyabet Günü kapsamında kullanıcılar için sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulundu.

Kronik bir hastalık olan ve her yaş grubu için tehdit oluşturan diyabet riskini en aza indirmek için, sağlıklı bir yaşam tarzı ve davranış biçimleri belirlemek gerekiyor. Bu noktada Apple Watch’ta bulunan Aktivite uygulaması da önemli bir araç olarak kullanılabilir.

Uzmanların belirttiğine göre, günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Uzun süre oturmak ise 2. tip diyabet riskini artırabiliyor. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor.

Apple Watch’un hareket halkaları hem farkındalığınızı artırıp hem de daha sağlıklı bir gün geçirmeniz konusunda en iyi takipçiniz oluyor. Aktivite halkalarını tamamlayarak daha sağlıklı bir gün geçirmek basit ve hatta eğlenceli hâle geliyor. Öyle ki, bunu en sevdiğiniz alışkanlıklarınız içine kolaylıkla alıyorsunuz.

Apple Dünya Diyabet Gününü unutmadı, tavsiyelerde bulundu

Apple Watch, merdiven çıkmaktan çocuklarla oynamaya ve evi temizlemeye kadar her türlü hareket sırasında yaktığınız aktif kalori miktarını takip ediyor.

İster sadece tempolu bir şekilde hareket edin ister Antrenman uygulamasında belirli bir antrenman yapın, Egzersiz halkası kaç dakikalık hareketli aktivite tamamladığınızı gösteriyor. Tek veya birkaç seferde yapacağınız antrenmanlarla Egzersiz dakikaları kazanabilirsiniz.

Apple Dünya Diyabet Gününü unutmadı, tavsiyelerde bulundu

Uzun süre oturmak sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle Apple Watch, Duruş hedefinize ulaşmak için kaydettiğiniz ilerlemeyi takip ediyor ve gün boyunca sizi ayağa kalkmaya teşvik ediyor. Daha az oturmak kan basıncının düşmesine, enerjinin yükselmesine ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasına yardımcı olabiliyor. 

Apple Watch nasıl bir ilerleme kaydettiğinizi göstermekle kalmıyor, halkalarınızı tamamlamanız için size özel önerilerde bulunarak motivasyonunuzu artırıyor.

Apple Dünya Diyabet Gününü unutmadı, tavsiyelerde bulundu

Ayrıca iPhone, iPad veya Apple Watch’unuzdan takip edebileceğiniz birbirinden yararlı ve hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaları da App Store'dan indirebilirsiniz. 

Apple Dünya Diyabet Gününü unutmadı, tavsiyelerde bulundu

Aşağıda Diyabet takibinde kullanabileceğiniz yararlı uygulamalardan bazılarını bulabilirsiniz.

mySugr: Türkçe desteği de bulunan mySugr, iPhone için ücretsiz bir diyabet takipçisi. Veriler diyabet kontrolünde anahtar rol oynar ve mySugr verilerinizin yorumlanmasını kolaylaştırır. Gıda, ilaçlar, kan şekeri, insülin, karbonhidratlar gibi günlük verilerini bir arada tutar. mySugr'ı tüm verilerini tek seferde görebileceğiniz 24 saatlik bir takipçi olarak kullanabilirsiniz. Ortalama kan şekeri değeri, standart sapma, insülin miktarı, aktivite düzeyi vb. içeren grafiklerle tıbbi durumunu gözlemleyebilirsiniz. Beş yıldızlı değerlendirmelere göre mySugr en popüler diyabet uygulamalarından biri görünüyor.

Apple Dünya Diyabet Gününü unutmadı, tavsiyelerde bulundu

Diabetes Tracker by MyNetDiary
Diabetes: M
One Drop Diabetes Management

 

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