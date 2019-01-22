Apple da yarışa katılıyor, 3 kameralı iPhone geliyor!
Apple'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında yeni telefon modellerini duyurması bekleniyor. iPhone XI ya da iPhone 11 ismini taşıması muhtemel yeni iPhone'ların en dikkat çeken özelliği ise arka yüzünde yer alan 3 adet kamera olacak.
Apple, uzun süredir yeni iPhone modelleri üzerinde çalışıyor. Henüz tanıtım tarihinden çok uzakta olduğumuz için yeni cihazlarla ilgili internete fazlaca bilgi sızmıyor. Ancak şirkete yakın kaynaklar, yeni iPhone konsept modellerini tasarlamaktan da geri durmuyor. iPhone XI adını taşıması beklenen yeni telefon modeli 5.8 inç'lik bir ekrana sahip. OLED ekran teknolojisini kullanan cihaz tek başına da gelmeyecek.
iPhone XI ile birlikte iPhone XI max ve iPhone XR 2019, şirketin bu yıla damga vurması beklenen diğer oyuncakları olacak. Geçen yıl ilk kez karşımıza çıkan iPhone XR'ın bu yıl yenilecek modelinde 6.1 inç ekran büyüklüğü göreceğiz. Daha da önemlisi, yenilenen iPhone XR, bir önceki modelde olduğu gibi tek kamera taşımayacak, çift kamera ile gelecek.
iPhone XI modellerinde ise arka yüzde üç kamera olabileceği konuşuluyor; konsept görüntüler de bu dedikoduların üzerine hazırlanmış durumda.
Apple'ın her yıl olduğu gibi yeni telefonlarını Eylül ayı içinde duyurması bekleniyor. Ancak onun öncesinde WWDC'19 etkinliği yapılacak ve iOS 13'le tanışacağız.
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