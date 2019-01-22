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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.01.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Apple da yarışa katılıyor, 3 kameralı iPhone geliyor!

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Apple da yarışa katılıyor, 3 kameralı iPhone geliyor!

Apple'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında yeni telefon modellerini duyurması bekleniyor. iPhone XI ya da iPhone 11 ismini taşıması muhtemel yeni iPhone'ların en dikkat çeken özelliği ise arka yüzünde yer alan 3 adet kamera olacak.

Apple, uzun süredir yeni iPhone modelleri üzerinde çalışıyor. Henüz tanıtım tarihinden çok uzakta olduğumuz için yeni cihazlarla ilgili internete fazlaca bilgi sızmıyor. Ancak şirkete yakın kaynaklar, yeni iPhone konsept modellerini tasarlamaktan da geri durmuyor. iPhone XI adını taşıması beklenen yeni telefon modeli 5.8 inç'lik bir ekrana sahip. OLED ekran teknolojisini kullanan cihaz tek başına da gelmeyecek.

iPhone XI ile birlikte iPhone XI max ve iPhone XR 2019, şirketin bu yıla damga vurması beklenen diğer oyuncakları olacak. Geçen yıl ilk kez karşımıza çıkan iPhone XR'ın bu yıl yenilecek modelinde 6.1 inç ekran büyüklüğü göreceğiz. Daha da önemlisi, yenilenen iPhone XR, bir önceki modelde olduğu gibi tek kamera taşımayacak, çift kamera ile gelecek.

Apple da yarışa katılıyor, 3 kameralı iPhone geliyor

iPhone XI modellerinde ise arka yüzde üç kamera olabileceği konuşuluyor; konsept görüntüler de bu dedikoduların üzerine hazırlanmış durumda.

Apple'ın her yıl olduğu gibi yeni telefonlarını Eylül ayı içinde duyurması bekleniyor. Ancak onun öncesinde WWDC'19 etkinliği yapılacak ve iOS 13'le tanışacağız.

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