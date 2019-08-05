Apple Card nedir? Ne yapabileceksiniz, ne yapamayacaksınız?
Apple'ın Eylül ayında yeni iPhone modelleriyle birlikte dünyaya duyuracağı Apple Card, şirket için de kullanıcıları için de büyük bir yenilik olacak. Peki Apple Card nedir? Ne işe yarayacak? Ne zaman hayatımıza girecek?
Apple Card, teknoloji devinin ilerleyen haftalarda piyasaya süreceği kendine ait bir kredi kartı olma özelliği taşıyor. Henüz tüm detayları bilinmemekle birlikte, Eylül ayında gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 telefonlarının duyurulacağı etkinlikte gün yüzüne çıkması bekleniyor. Apple Card, kredi kartı gibi görünüyor olsa da, konsept görüntülerine bakıldığında üzerinde herhangi bir kart numarasının ya da son kullanma tarihinin yer almaması dikkat çekiyor. Kartın üzerinde sadece Apple logosu, kullanıcının ismi ve soyadı ile birlikte bir çip yer alıyor.
Apple'ın ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs ile birlikte piyasaya sürmeyi planladığı Apple Card, normal alışverişlerde kullanılabileceği gibi, kripto para alışverişlerinde kullanılması söz konusu olmayacak. Ayrıca yine Apple Card ile kumarhane fişi veya piyango bileti almak da söz konusu değil.
Apple Card'ın sınırları yavaş yavaş çizilirken, şirket yetkilileri platform hakkında bilgi vermekten kaçınmayı tercih ediyor. Apple Card'ın aynı zamanda jailbreak edilen yani kırılan iPhone'larda da çalışmayacağı söylenirken, kullanıcılara kartın ücretle mi bedava mı dağıtılacağı ise bilinmiyor.
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