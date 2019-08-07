Apple Card kullanıma açıldı! Peki ne işe yarıyor?
Apple'ın kredi kartlarına yeni bir bakış açısı getiren son teknoloji ürünü Apple Card sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu. Kullanıcılar, Apple Card deneyimini yaşamaya başlarken, Apple Card ile ilgili Apple, YouTube üzerinden bilgilendirme videoları da paylaşmayı ihmal etmedi. Peki Apple Card nedir? Ne işe yarıyor?
Apple Card kullanıma sunuldu. Henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açılan yeni uygulama, fiziksel bir kart formatında kullanıcılara sunuluyor. Bir hafta sonrasında ise Apple Card daha geniş kitlelere açılacak. YouTube kanalında Apple Card ile ilgili kullanışlı bilgiler paylaşan şirket, Apple Card için başvuru işleminden uygulamanın kullanım detaylarına kadar pek çok konuda kullanıcıya rehberlik ediyor.
Standart bir kredi kartından farklı olarak üzerinde herhangi bir kart numarası barındırmayan Apple Card'ın üzerinde son kullanma tarihi ya da arka yüzünde güvenlik kodu bulunmuyor. Bunun yerine kartın üzerinde sadece kullanıcının Apple'a kayıtlı adı ve soyadı yer alıyor. Kartın aktifleştirilme işleminin de anlatıldığı videoyu izlemek için haberimizin hemen altındaki YouTube bağlantısını kullanabilirsiniz.
Ayrıca Apple Card kullanarak yaptığınız alışverişlerde yüzde 3’e kadar para iadesi alabiliyorsunuz. Son olarak uygulama üzerinden harcamalarınızı kontrol etmek için de önemli seçenekler mevcut.
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