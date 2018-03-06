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    Apple çalışanlarını cama çarpmaktan kurtaracak önlem

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Apple çalışanları bir süredir her yeri cam olan yeni Apple binasında camlara çarpıp kendilerini yaralıyor ve bu durum öyle bir ciddi hal aldı ki Apple sonunda bu kazaları ortadan kaldırmak için bakın nasıl önlem aldı?

    Apple'ın ana binasında yapılan uyarılara rağmen en az üç kişi çeşitli kazaların kurbanı oldu. Yaşanan bu kazalar çalışanların cam duvarlar ile kapıları ayırt edememesinden dolayı meydana geliyor. Bu yüzden bina yönetimi çok basit bir yöntem bulmuşa benziyor. Kapıların yanındaki duvarlara ufak not kağıtları yapıştırarak bu kazaların önüne geçilmesi düşünülüyor. 

    Apple çalışanlarını cama çarpmaktan kurtaracak önlem

    Yapılan bu çalışma daha önceden Apple personelleri tarafından yapılmış. Ancak Apple yönetimi tarafından bu notlar binanın tasarımını bozduğu için kaldırılmış. Fakat son yaşanan kazalardan sonra bu sisteme geri dönülmüş. Apple bu sayede kazaların ve olası bir tazminat davasının önüne geçmeyi amaçlıyor. 

     

    Etiketler: Apple Park , Apple , Kazalar , Önlem
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