Apple bu MacBook modelinin fişini resmen çekti
Apple, 12 inç'lik ekrana sahip olan ve 2015 yılında satışa sunduğu MacBook modelini internet mağazasından apar topar kaldırdı. Işıksız Apple logosunun kullanıldığı ilk MacBook modeli olan cihaz, aynı zamanda Apple'ın geliştirdiği en ince ve hafif bilgisayar olma özelliği taşıyordu.
Core-M işlemciden güç alsa da, pek çok kullanıcı için yeterli güç sağlamıyordu. Örneğin YouTube üzerinden 4K çözünürlüğünde videoları rahatça izleyebilmek bu MacBook modeli üzerinden pek mümkün değildi.
Apple, yeni MacBook Air’i MacBook’un varisi olarak değerlendiriyor. Yeni Air, 12 inçlik MacBook kadar ince ve hafif olmasa da, daha güçlü bir cihaz niteliği taşıyor.
Apple, bu serinin üzerine 16 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni bir MacBook Pro geliştiriyor. 2020 yılında satışa sunulması planlanan yeni MacBook Pro modeli, tasarım bazında da önemli yenilikleri beraberinde getirecek. Klavye arasına toz kaçması gibi sorunlar bu modelle tarih olacak.
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