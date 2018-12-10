Apple bu kez müzik şirketi Platoon'u satın aldı
Dünya devi Apple, yeni yeteneklere fırsatlar sunmasıyla bilinen Londra merkezli Platoon müzik şirketini satın aldı.
Platoon şirketi kendini, bağımsız sanatçılar için bir platform olarak konumlandırmakta ve yeni yeteneklere finans ve destek sağlamasıyla biliniyor.
Apple'ın bu hamlesi ise Apple Music hizmetini yukarılara taşımak için yaptığı bir hamle olarak görülüyor.
Bakalım Spotify ile olan rekabette Apple'ın bu alımı ne işe yarayacak?
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