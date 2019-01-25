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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.01.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Apple bu kez kendi kulak üstü kulaklığını yapıyor!

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Apple bu kez kendi kulak üstü kulaklığını yapıyor!

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Apple'ın 2019 yılı içinde kendi kulak üstü kulaklıklarını satışa sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Peki bu kulaklıklar nasıl olacak? Rakiplerinin arasından nasıl sıyrılacak?

Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre şirketin bu yıl tek sürprizi yeni iPhone modelleri ya da iPad'ler olmayacak. Şirket, AirPods 2 ile kablosuz kulaklık serisini yenilemeyi düşünürken, diğer yandan kendi logosunun bulunduğu özel kulak üstü kulaklıkları da bu yıl içinde pazara sunmak niyetinde. Apple'ın ilk kez çıkaracağı bu tip bir kulaklıkta son teknolojinin kullanılması bekleniyor.

Gürültü azaltma teknolojisi sayesinde kullanıcılar telefon görüşmeleri yaparken kendi sesleri dışında ortam seslerini istemeden karşı tarafa ulaştırmayacak; daha akıcı ve net bir görüşme sağlanacak. Apple'ın özel yongaları bu kulaklıklarda kullanılacak ve Siri ile doğrudan bağlantısı olacak. Yani kulaklığımıza Siri ile komut vereceğiz.

Kulaklığın tasarımıyla ilgili ise henüz ortada net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Apple'ın bu ürünlerinin Beats'in de ötesinde, Premium ürünler olacağı konuşuluyor. Yani her bütçeye uygun bir kulaklıktan söz etmiyoruz. 

Şirketin yeni kulaklıklarını yeni iPhone'ları tanıtacağı etkinlikte yeni nesil HomePod'larla birlikte duyurması bekleniyor.

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