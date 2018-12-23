Apple bu kez iPad Mini 5 için kolları sıvadı
Apple'ın uzun süredir yeni bir iPad Mini üretmeyeceği konuşuluyordu; ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen son bilgiler bu iddiaların doğru olmadığını, şirketin yeni bir 'minik' iPad üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.
Apple, son olarak iPad Mini 4 ile küçük ekranlı tabletlerde dikkat çekmişti. Ancak iPad Mini 4'ün ardından Apple daha büyük ekranlı iPad modellerine yoğunlaşırken, yeni bir iPad Mini'nin varlığından kimse konuşmadı; hatta Apple'ın artık küçük ekranlı iPad'lerden uzak duracağı dahi konuşulur oldu.
Ancak şirkete yakın kaynaklara göre durum pek de öyle değil ve Apple iPad Mini 5'in hazırlığında. Apple tarafından geliştirilen yeni nesil Mini modelinin eski nesil bir işlemciden gücünü alacağı da özellikle belirtiliyor. Apple’ın bir önceki nesil amiral gemisi işlemcisi olan A11 Bionic’ten gücünü alacağı vurgulanan Mini 5’in Face ID ile mi yoksa Touch ID ile mi geleceği henüz bilinmiyor.
Diğer yandan Apple'ın iPad Mini 5'in maliyetini düşük tutmak adına Face ID teknolojisine yer vermeyeceği, bunun yerine Touch ID teknolojisini kullanmaya devam edeceği de söyleniyor.
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