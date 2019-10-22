Apple bu kez 16 inç MacBook Pro ile geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriApple bu kez 16 inç MacBook Pro ile geliyor
GeriTeknoloji Apple bu kez 16 inç MacBook Pro ile geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.10.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Apple bu kez 16 inç MacBook Pro ile geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apple bu kez 16 inç MacBook Pro ile geliyor

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max model yeni telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apple, bu lez MacBook ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. 16 inç'lik yeni MacBook Pro bakın hangi özelliklerle geliyor?

Apple, bu ayın sonuna kadar yeni bir MacBook Pro modelini görücüye çıkaracak. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Apple, 16 inç'lik bu özel MacBook Pro modeli için gün sayıyor. Tasarımında daha ince çerçeveler kullanması beklenen yeni MacBook Pro, 15 inç'lik kasasında 16 inç'lik ekran sunacak. Klavyesi de yenilenen modelin dikkat çeken özellikleri ise şöyle:

15 inçlik modelde 2880 × 1800 piksel çözünürlük sunan bir ekrana yer veren teknoloji devinin, 16 inçlik modelde 3072×1920 piksel çözünürlük sunan bir ekran kullanacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra 13 inç MacBook Pro ve Retina MacBook Air’in güncellenmiş modellerinin de tanıtılacağı belirtiliyor.

Fiyatlandırma ise beklentilerin epey üstünde olacak. Zira, Apple’ın bu modeli iMac ve Mac Pro arasında taşınabilir bir alternatif olarak konumlandıracağı belirtiliyor. Bu nedenle fiyatın 3000 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Apple bu kez 16 inç MacBook Pro ile geliyor

Macbook Air’ı kısa süre önce yenileyen Apple, True Tone ekran teknolojisini eklerken işlemcide değişikliğe gitmemişti. Ekim ayında yapılacak olan güncelleme kapsamında performans artışı yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Apple’ın yeni klavye tasarımını bu cihazda kullanmaya başlama ihtimali var.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?