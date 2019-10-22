Apple bu kez 16 inç MacBook Pro ile geliyor
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max model yeni telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apple, bu lez MacBook ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. 16 inç'lik yeni MacBook Pro bakın hangi özelliklerle geliyor?
Apple, bu ayın sonuna kadar yeni bir MacBook Pro modelini görücüye çıkaracak. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Apple, 16 inç'lik bu özel MacBook Pro modeli için gün sayıyor. Tasarımında daha ince çerçeveler kullanması beklenen yeni MacBook Pro, 15 inç'lik kasasında 16 inç'lik ekran sunacak. Klavyesi de yenilenen modelin dikkat çeken özellikleri ise şöyle:
15 inçlik modelde 2880 × 1800 piksel çözünürlük sunan bir ekrana yer veren teknoloji devinin, 16 inçlik modelde 3072×1920 piksel çözünürlük sunan bir ekran kullanacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra 13 inç MacBook Pro ve Retina MacBook Air’in güncellenmiş modellerinin de tanıtılacağı belirtiliyor.
Fiyatlandırma ise beklentilerin epey üstünde olacak. Zira, Apple’ın bu modeli iMac ve Mac Pro arasında taşınabilir bir alternatif olarak konumlandıracağı belirtiliyor. Bu nedenle fiyatın 3000 dolar seviyesinde olması bekleniyor.
Macbook Air’ı kısa süre önce yenileyen Apple, True Tone ekran teknolojisini eklerken işlemcide değişikliğe gitmemişti. Ekim ayında yapılacak olan güncelleme kapsamında performans artışı yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Apple’ın yeni klavye tasarımını bu cihazda kullanmaya başlama ihtimali var.
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