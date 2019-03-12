Apple bombayı patlatıyor: Gözler 25 Mart tarihinde...
Apple'ın 25 mart tarihinde bahar etkinliği düzenleyeceği bir süredir konuşuluyordu. Şirketin gerçekleşmesi beklenen lansman ile beraber TV platformunu tanıtması bekleniyor.
Apple, 25 mart'ta gerçekleşecek bahar etkinliği ile beraber kullanıcıların karşısına beklenmedik bir sürprizle çıkacak. ABD'li şirket bahar etkinliği kapsamında Netflix'e rakip olacak Tv platformunu görücüye çıkarıyor.
Merakla beklenen etkinlik için davetiyeler hızla dağıtılırken söz konusu lansman It's Show time sloganıyla duyuruldu. Dijital dizi ve film platformunun lideri Netflix'e rakip olacak Apple servisi aynı zamanda Hulu ve Amazon gibi platformlarla da yoğun rekabet içerisine girecek. Söz konusu servis için Holywood yapımcılarıyla görüşen şirket, özel bir ekip kuruyor.
Tüm bunların yanında Apple'ın News adındaki haber abonelik platformunu da tanıtması beklenirken Netflix'te olduğu gibi gazete ve dergi servislerini bir araya getireceği konuşuluyor. 25 Mart tarihinde gerçekleşecek etkinlikle beraber çevrimiçi yayın platformunun yanında Airpods 2 kablosuz kulaklık ve AirPower kablosuz şarj adaptörünün tanıtılması bekleniyor.
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