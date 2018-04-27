Apple AirPort yolun sonuna geldi, üretimi durduruluyor
Apple'ın AirPort, AirtPort Extreme ve Time Capsule ürünleri için yolun sonu göründü. Teknoloji devi, yıllardır satışta olan ürünün ölüm fermanını resmen imzaladı.
Apple, şirketin bugün, AirPort, AirPort Extreme ve Time Capsule yönlendiricilerinin üretimini durdurduğunu açıkladı. Engadget'ta yer alan habere göre Apple router pazarından tamamen çıkmış olacak.
Apple'ın bu kararı almasında ürünlerin satış adedinin gün geçtikçe düşmesi ve popülaritesini kaybetmesi etkili olurken, teknoloji devinin mevcut ürün sahiplerini mağdur etmemek için ürünü yazılımsal olarak desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle