Apple Airpods'a meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t
Teknoloji yol kat ettikçe kablolardan da bir bir kurtulmaya başladık. Elbette bu akımın kulaklıklara ulaşmayacağı beklenemezdi. Kablosuz kulaklıklar hem bizi kablo karmaşasından kurtarıyor, hem de taşıması oldukça kolay ve pratik. Bu alanda yıllardır faaliyet gösteren Jabra'nın yeni ürünü Jabra Elite 65t Türkiye'de geçtiğimiz günlerde n11.com üzerinden satışa çıktı ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Jabra'nın yeni kablosuz kulak içi kulaklığının tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı...
İlk olarak karşımızda CES 2018'de çıkan ve dikkat çeken Jabra Elite 65t sonunda Türkiye'de de satışa sunuldu. n11.com üzerinden raflardaki yerini alan ürün, kablosuz kulaklıkların geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Jabra Elite 65t cihaz, dörtlü mikrofon teknolojisiyle aramalardaki rüzgâr gürültüsünü azaltıyor ve 6mm büyüklüğündeki gelişmiş hoparlörleriyle çevredeki sesleri izole ediyor.
Diğer kablosuz kulaklıklarda olduğu gibi Jabra Elite 65t'nin kulaklıklarını da bu özel şarj kutusunda şarj ediyorsunuz
Daha önce Apple Airpods'a rakip olarak ortaya çıkan pek çok ürün deneyimledik; kiminde ses kesintileri oldukça rahatsız edici boyuttaydı, kiminde ise ses kalitesi hayli kötüydü. Ancak Jabra, Elie 65t ürünüyle bu sıkıntıları kullanıcısına yaşatmıyor.
Bluetooth 5.0 sayesinde akıllı telefona bağlanan Elite 65t, ses kesilmelerini neredeyse sıfıra indiriyor. Tamamlayıcı uygulaması Jabra Sound+ sayesinde sesli asistanı seçerek müzik profilini kişiselleştirmeye, çevredeki gürültünün ayarını yapmaya ve bataryanın şarj durumunu izleme gibi fonksiyonlara imkân tanıyan Elite 65t, tek şarj ile 5 saate kadar, ürünle gelen cep boyutundaki şarj birimi ile de 15 saate kadar uzatılabilen batarya süresiyle de dikkat çekiyor. IP55 sertifikalı tasarımının yanı sıra su ve toz nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garantiye sahip.
Ürünün fiyatı ise 799 TL.
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