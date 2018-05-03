Apple Airpods'a meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerTeknoloji HaberleriApple Airpods'a meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t
GeriTeknoloji Apple Airpods'a meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t
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Teknoloji
03.05.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

Apple Airpods'a meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t

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Apple Airpods'a meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t

Teknoloji yol kat ettikçe kablolardan da bir bir kurtulmaya başladık. Elbette bu akımın kulaklıklara ulaşmayacağı beklenemezdi. Kablosuz kulaklıklar hem bizi kablo karmaşasından kurtarıyor, hem de taşıması oldukça kolay ve pratik. Bu alanda yıllardır faaliyet gösteren Jabra'nın yeni ürünü Jabra Elite 65t Türkiye'de geçtiğimiz günlerde n11.com üzerinden satışa çıktı ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Jabra'nın yeni kablosuz kulak içi kulaklığının tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı...

İlk olarak karşımızda CES 2018'de çıkan ve dikkat çeken Jabra Elite 65t sonunda Türkiye'de de satışa sunuldu. n11.com üzerinden raflardaki yerini alan ürün, kablosuz kulaklıkların geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Jabra Elite 65t cihaz, dörtlü mikrofon teknolojisiyle aramalardaki rüzgâr gürültüsünü azaltıyor ve 6mm büyüklüğündeki gelişmiş hoparlörleriyle çevredeki sesleri izole ediyor.

Apple Airpodsa meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t

Diğer kablosuz kulaklıklarda olduğu gibi Jabra Elite 65t'nin kulaklıklarını da bu özel şarj kutusunda şarj ediyorsunuz

Daha önce Apple Airpods'a rakip olarak ortaya çıkan pek çok ürün deneyimledik; kiminde ses kesintileri oldukça rahatsız edici boyuttaydı, kiminde ise ses kalitesi hayli kötüydü. Ancak Jabra, Elie 65t ürünüyle bu sıkıntıları kullanıcısına yaşatmıyor. 

Apple Airpodsa meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t

Bluetooth 5.0 sayesinde akıllı telefona bağlanan Elite 65t, ses kesilmelerini neredeyse sıfıra indiriyor. Tamamlayıcı uygulaması Jabra Sound+ sayesinde sesli asistanı seçerek müzik profilini kişiselleştirmeye, çevredeki gürültünün ayarını yapmaya ve bataryanın şarj durumunu izleme gibi fonksiyonlara imkân tanıyan Elite 65t, tek şarj ile 5 saate kadar, ürünle gelen cep boyutundaki şarj birimi ile de 15 saate kadar uzatılabilen batarya süresiyle de dikkat çekiyor. IP55 sertifikalı tasarımının yanı sıra su ve toz nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garantiye sahip.

Apple Airpodsa meydan okuyan kablosuz kulaklık: Jabra Elite 65t


Ürünün fiyatı ise 799 TL. 

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