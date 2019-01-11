Apple AirPods ile gizli konuşmalar duyulabiliyormuş
Apple'ın işitme engellilere yönelik olarak geliştirdiği ve iOS 12 ile birlikte kullanıcılara sunulan Live Listen yani Canlı Dinle özelliği, işitme engellilerin telefonlarını kullanarak sesi daha iyi duyabilmelerine olanak veriyor. Ancak bu özelliğin aynı zamanda casusluk amacıyla da kullanılabileceğinin ortaya çıkması kafaları karıştırıyor.
Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'ta bir süredir kullanıcılar Canlı Dinle özelliğini kullanabiliyor. AirPod'larınız iOS 12'de “Live Listen” sayesinde işitme cihazı olarak çalışabiliyor. Bu özellik iPhone'unuzu (veya iPad'inizi) yöneltici bir mikrofon olarak kullanıyor, sesi yakalıyor ve AirPod'lara sesi iletiyor.
Ancak Reddit ve Twitter'da bazı kullanıcılar AirPods'un bu özelliğinin pek de hoş olmayan bir şekilde kullanılabildiğine dikkat çekiyor. Canlı Dinle özelliği aktif durumdayken iPhone'ların herhangi bir odaya bırakılması ve sizin odada olmamanız halinde bile AirPods ile odada ne konuşulduğunu net bir şekilde duyabiliyorsunuz.
AirPods'larda Canlı Dinle özelliği nasıl kullanılır?
Canlı Dinleme'yi Denetim Merkezi'ne ekleme
Canlı Dinleme'yi kullanmak için Denetim Merkezi'ne eklemeniz gerekir:
Ayarlar > Denetim Merkezi'ne gidin.
Denetimleri Özelleştir'e dokunun.
Aşağı kaydırıp İşitme simgesinin yanındaki simgesine dokunun.
Ayarı kaydetmek için Geri'ye dokunun.
Canlı Dinleme'yi kullanma
Denetim Merkezi'ni açın.
simgesine dokunun.
Canlı Dinleme'ye dokunun.
Aygıtınızı, dinlemek istediğiniz kişinin önüne yerleştirin. Yeterince iyi duyamıyorsanız aygıtınızda ses yüksekliğini ayarladığınızdan emin olun.
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