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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.01.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Apple AirPods ile gizli konuşmalar duyulabiliyormuş

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Apple AirPods ile gizli konuşmalar duyulabiliyormuş

Apple'ın işitme engellilere yönelik olarak geliştirdiği ve iOS 12 ile birlikte kullanıcılara sunulan Live Listen yani Canlı Dinle özelliği, işitme engellilerin telefonlarını kullanarak sesi daha iyi duyabilmelerine olanak veriyor. Ancak bu özelliğin aynı zamanda casusluk amacıyla da kullanılabileceğinin ortaya çıkması kafaları karıştırıyor.

Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'ta bir süredir kullanıcılar Canlı Dinle özelliğini kullanabiliyor. AirPod'larınız iOS 12'de “Live Listen” sayesinde işitme cihazı olarak çalışabiliyor. Bu özellik iPhone'unuzu (veya iPad'inizi) yöneltici bir mikrofon olarak kullanıyor, sesi yakalıyor ve AirPod'lara sesi iletiyor. 

Ancak Reddit ve Twitter'da bazı kullanıcılar AirPods'un bu özelliğinin pek de hoş olmayan bir şekilde kullanılabildiğine dikkat çekiyor. Canlı Dinle özelliği aktif durumdayken iPhone'ların herhangi bir odaya bırakılması ve sizin odada olmamanız halinde bile AirPods ile odada ne konuşulduğunu net bir şekilde duyabiliyorsunuz. 

Apple AirPods ile gizli konuşmalar duyulabiliyormuş


AirPods'larda Canlı Dinle özelliği nasıl kullanılır?

Canlı Dinleme'yi Denetim Merkezi'ne ekleme

Canlı Dinleme'yi kullanmak için Denetim Merkezi'ne eklemeniz gerekir:

Ayarlar > Denetim Merkezi'ne gidin.

Denetimleri Özelleştir'e dokunun.

Aşağı kaydırıp İşitme  simgesinin yanındaki  simgesine dokunun.

Ayarı kaydetmek için Geri'ye dokunun.

Canlı Dinleme'yi kullanma

Denetim Merkezi'ni açın.

 simgesine dokunun.

Canlı Dinleme'ye dokunun.

Aygıtınızı, dinlemek istediğiniz kişinin önüne yerleştirin. Yeterince iyi duyamıyorsanız aygıtınızda ses yüksekliğini ayarladığınızdan emin olun.

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