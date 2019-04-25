Apple AirPods 3 geliyor! En önemli özelliği ise...
Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni kablosuz kulaklığı AirPods 2'yi Türkiye dahil dünya genelinde satışa sundu. Yeni kulaklıklar bir dizi yeni özellikle birlikte geliyor; ancak en önemlisi artık cihazın şarj kasasının da kablosuz şarj olabilmesi. Peki sırada ne var? AirPods 3 için çok bekleyecek miyiz? Yeni kulaklığı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ne olacak?
Apple, AirPods 3 için çalışmalarını sürdürüyor. Aslında şirket, yeni kulaklıklarını satışa sunalı çok olmadı; ancak AirPods 3'ten şimdiden haberler gelmeye başladı bile. 2020 yılı başlarında satışa sunulması beklenen AirPods 3'ün en dikkat çeken özelliği gürültü önleme teknolojisi olacak. Bu teknoloji sayesinde mevcut AirPods'larda yaşanan gürültü sorunu da tarihe karışacak gibi görünüyor.
Ancak bu teknoloji, beraberinde yeni bir sorunu da getiriyor. Gürültü önleme teknolojisini kullanan AirPods, haliyle daha çok güç harcayacak ve bu da bataryaya daha fazla yük anlamına geliyor.
AirPods için hayati bir öneme sahip olan batarya ömrünün kısalmasına yol açabilecek böylesi bir teknolojiyi yaparken şirketin bu engeli nasıl aşacağı ise merak konusu.
Henüz AirPods 3 için oldukça erken olduğundan, şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiler de oldukça sınırlı.
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