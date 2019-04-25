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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Apple AirPods 3 geliyor! En önemli özelliği ise...

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Apple AirPods 3 geliyor! En önemli özelliği ise...

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni kablosuz kulaklığı AirPods 2'yi Türkiye dahil dünya genelinde satışa sundu. Yeni kulaklıklar bir dizi yeni özellikle birlikte geliyor; ancak en önemlisi artık cihazın şarj kasasının da kablosuz şarj olabilmesi. Peki sırada ne var? AirPods 3 için çok bekleyecek miyiz? Yeni kulaklığı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ne olacak?

Apple, AirPods 3 için çalışmalarını sürdürüyor. Aslında şirket, yeni kulaklıklarını satışa sunalı çok olmadı; ancak AirPods 3'ten şimdiden haberler gelmeye başladı bile. 2020 yılı başlarında satışa sunulması beklenen AirPods 3'ün en dikkat çeken özelliği gürültü önleme teknolojisi olacak. Bu teknoloji sayesinde mevcut AirPods'larda yaşanan gürültü sorunu da tarihe karışacak gibi görünüyor. 

AirPods 2 Türkiyede İşte tüm özellikleri ve fiyatı
AirPods 2 Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Ancak bu teknoloji, beraberinde yeni bir sorunu da getiriyor. Gürültü önleme teknolojisini kullanan AirPods, haliyle daha çok güç harcayacak ve bu da bataryaya daha fazla yük anlamına geliyor.

AirPods için hayati bir öneme sahip olan batarya ömrünün kısalmasına yol açabilecek böylesi bir teknolojiyi yaparken şirketin bu engeli nasıl aşacağı ise merak konusu.

Microsofttan AirPods rakip: Surface Buds
Microsoft'tan AirPods' rakip: Surface Buds

Henüz AirPods 3 için oldukça erken olduğundan, şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiler de oldukça sınırlı. 

Boston Dynamics'in depoda yük taşıyan yeni robotuBoston Dynamics, "Handle" ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, "Handle" ismindeki robotu tanıttı.
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