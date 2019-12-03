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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.12.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Apple, 2019’un en iyi uygulamalarını ve oyunlarını duyurdu

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Apple, 2019’un en iyi uygulamalarını ve oyunlarını duyurdu
Fotoğraf: Alamy

Apple bugün 2019’un en iyi uygulamalarını ve oyunlarını duyurdu ve uygulama kültürüne yön veren en güçlü trendleri açıkladı. Uygulamalar hayatımızı kolaylaştırmamıza, yaratıcılığımızı ifade etmemize, arkadaşlarımız, ailemiz ve dünyanın geri kalan bölümüyle iletişim kurmamıza ve elbette eğlenmemize yardımcı oluyor. 2019’da uygulamalar, dijital ve pop kültürünün bağlantı noktasında yer alarak adlarından söz ettirdiler.

Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “Dünyanın her yerinden geliştiriciler, kültürü etkileyecek ve hayatlarımızı değiştirecek inovatif uygulamalarla hepimize ilham veriyor. Bu yıl, bunu daha da güçlü bir şekilde hissettik. 2019’da App Store’un En İyi Uygulamaları ve Oyunları arasında yer alan kazananlar, tüm dünyada bağlantı kurma, yaratıcılık ve eğlenceye duyduğumuz isteği yansıtıyor,” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. “2019 App Store kazananlarını açıklarken, bu uygulama ve oyunların bu denli geniş bir çeşitliliğe sahip olmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu, mükemmel tasarım ve yaratıcılığın dünyanın her bir köşesinden, irili ufaklı geliştiricilerin imzasını taşıyabileceğini gösteriyor. Tüm kazananları kutluyoruz ve 2019’u bugüne kadar App Store’un yaşadığı en iyi yıl haline getirdikleri için onlara teşekkür ediyoruz.”

2019’un En İyi Uygulamaları

Yılın iPhone Uygulaması

Spectre Camera (Lux Optics): Gücünü artırılmış gerçeklikten alan bu uygulama, sahip olduğu büyüleyici teknolojik özelliklerden yararlanarak herkesin uzun pozlamayla göz alıcı fotoğraflar çekmesini sağlıyor.

Yılın iPad Uygulaması

Flow by Moleskine (Moleskine): Grafit kalemler, kesik uçlu keçeli kalemler ve daha birçok seçenekle gerçeğe çok yakın bir çizim deneyimi yaşatmak için titizlikle tasarlanan bu zarif dijital defter uygulaması, çizimlerinize ve eskizlerinize hayat veriyor.

Yılın Mac Uygulaması

Affinity Publisher (Serif Labs): Zarif kullanıcı deneyimi ve son derece uygun fiyatıyla Affinity Publisher, zengin fotoğraflarla bezeli bir kitaptan ikinci sınıftaki çocuğunuzun tiyatro oyununa yönelik bir broşüre kadar hazırlanan tüm materyaller için herkesin profesyonel düzeyde tasarım olanaklarına ulaşmasını sağlıyor.

Yılın Apple TV Uygulaması

The Explorers (The Explorers Network): Bu çığır açan uygulama, aynı amaç uğrunda çalışan kaşifler, bilim insanları ve sanatçılardan oluşan topluluğa destek olmak için tasarlandı: Fotoğraf ve videolarla doğanın kapsamlı bir “görsel envanterini” oluşturmak.

2019’un Uygulama Trendi: Hikaye Anlatımını Kolaylaştırmak

2019’da her zamankinden daha güçlü ve daha kişilik sahibi özelliklere sahip çok sayıda uygulama, boş bir sayfayı hatıralarımız, hayallerimiz, resimlerimiz ve seslerimizle doldurmamıza yardımcı oldu. Anchor (Anchor FM), Unfold (Unfold Creative), Steller (Expedition Travel Advisor), Over (Over, Inc) ve Wattpad (Wattpad Corp) gibi uygulamalarla herkes duygulu podcast’ler, türünün tek örneği romanlar ve gerçeğe çok yakın fotoğraf kolajları yaratarak kendisini her zamankinden daha kolay ifade edebiliyor.

2019’un En İyi Oyunları

Yılın iPhone Oyunu

Sky: Children of the Light (thatgamecompany): Bu devrim yaratan sosyal macerada, engin semalarda süzülün ve gök cisimlerinin yollarını bularak tekrar gökyüzüne ulaşmalarına yardımcı olun.

Yılın iPad Oyunu

Hyper Light Drifter (Abylight S.L.): Klasik 16 bit macera oyunlarına yeni bir yorum getiren göz kamaştırıcı, aksiyonla dolu Hyper Light Drifter, rüyaları andıran bir keşif yolculuğunu hayatta kalma mücadelesiyle bir araya getiriyor.

Yılın Mac Oyunu

GRIS (Devolver / Nomada Studio): Heyecan verici bir dijital sanat çalışması olan bu muhteşem bulmaca/platform oyunu, trajik bir kaybın ardından umudu, matemi ve hayatın parçalarını tekrar bir araya getirmeyi keşfediyor.

Yılın Apple TV Oyunu

Wonder Boy: The Dragon Trap (DotEmu): Lizardcube ve dizinin yaratıcısı Ryuichi Nishizawa tarafından geliştirilen, yarı kertenkele olan yalnız bir kahramanın hayat boyu sürecek bir maceraya atıldığı 80’lerin sevilen oyunu Wonder Boy, el çizimi animasyonlar ve yeniden tasarlanan orijinal müziklerle yepyeni bir görünüm kazanıyor.

2019’un Oyun Trendi: En Popüler Oyunlara Yeni Bir Soluk Getirmek

Bu yıl, tüm dünyadan geliştiriciler iOS’e dünya genelinde tanınmış markaları taşıyan bir oyun dalgası getirdi. Bu oyunların her biri gelişmiş teknolojilere, cesur bir tasarıma ve mobil aygıtlarda mümkün olabileceği tahmin bile edilmeyen bir derinlik ve kaliteye sahip inovatif özellikler sunuyor. Mario Kart Tour (Nintendo), Minecraft Earth (Mojang), Pokémon Masters (DeNA Co), Assassin’s Creed Rebellion (Ubisoft), Gears POP! (Microsoft Corporation), The Elder Scrolls: Blades (Bethesda) ve Call of Duty: Mobile (Activision Publishing) gibi popüler oyunlar, popüler oyunları temel alan yeni versiyonlar olmaktan çok, oyun tarihinin en sevilen oyunlarına yepyeni bir soluk getiren orijinal tasarımlar olma özelliğini taşıyor.

Yılın Apple Arcade Oyunu

2019’da, Apple reklam ya da uygulama içi satın alımlar içermeyen çığır açıcı bir abonelik hizmeti olan Apple Arcade için yepyeni bir sekme ekleyerek App Store’a daha geniş bir kapsam kazandırdı. Apple Arcade’de yer alan 100’den fazla oyundan her biri, oyunculara benzersiz özellikler sunuyor. Ancak oyunlardan biri, bu muhteşem koleksiyondaki oyunlar arasında bile öne çıkarak Yılın Apple Arcade Oyunu unvanına sahip oldu. Simogo’nun geliştirdiği, Annapurna Interactive tarafından yayınlanan Sayonara Wild Hearts, adrenalin ve heyecan seviyesini artıran umut dolu, muhteşem ve benzersiz bir oyun. Saatte 200 mil hızla ilerleyerek motosikletlerle yarışmaya, kılıcınızı konuşturmaya ve kalp kırmaya hazır olun.

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