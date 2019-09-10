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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.09.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Appe iPhone 11 ile iphone 11 Proyu tanıttı! İşte iPhone 11 fiyatı

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Appe iPhone 11 ile iphone 11 Proyu tanıttı! İşte iPhone 11 fiyatı

Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtımı, teknoloji devi Apple tarafından gerçekleşti. San Francisco’da düzenlenen lansmanda yapılan tanıtımla iPhone 11'in tanıtımı ve özellikleri belli oldu. Peki, iPhone 11 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 11 Türkiye'de ne kadardan satılacak?

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i tanıttı. Her yıl eylül ayında yeni modellerini piyasaya tanıtan Apple, iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı. Peki, iPhone 11 özellikleri neler? İşte, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun özellikleri hakkında detaylar. 

IPHONE 11 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Dünyanın merakla takip ettiği lansmanda Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’in 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği duyuruldu. Ancak iPhone 11'in Türkiye'de satılacağı fiyat henüz belli olmadı. Apple'ın Türkiye piyasasında iPhone 11'in satış fiyatını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.
ÖTV gibi faktörler düşünüldüğünde de iPhone 11 Türkiye fiyatının 10 bin TL’nin üzerinde 11 bin TL civarında alması bekleniyor.

IPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.
A13 Bionic hem CPU hem de GPU performansı olarak dünyanın en hızlısı...
12 megapixel'li derinlik algılayıcı kamera tanıtıldı.
Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.
Ön kamera artık daha geniş açılı, ağır çekim özelliği var ve 4K video çekiyor.

IPHONE 11 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11 Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor.

A13 Bionic, düşük güç tüketimi ve makine öğrenme üzerine kurulu...

Yeni iPhone 11 Pro, 2 farklı ekran boyutuna sahip ve ekranı 1200 nits gibi oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor.

Yeni yapay zeka birimi saniyede 1 Trilyon işlem yapabiliyor.

 

 

 

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