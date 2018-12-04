App Store'dan yüzlerce uygulama apar topar yayından kaldırıldı
Apple'ın dev uygulama mağazası App Store'da sessiz sedasız büyük bir temizlik yapıldı, yüzlerce uygulama yayından apar topar kaldırıldı.
Apple'ın, son birkaç gün içinde Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki App Store'dan 718 uygulamayı kaldırdı. İzinsiz güncellemelerin, bu uygulamaları teknoloji tarihinin tozlu raflarına gönderdiği belirtiliyor. Apple, geliştiricileri 2017 başında, iOS uygulamalarını kendi izni olmadan güncellememeleri konusunda uyarmıştı.
Yasaklanan uygulamalar arasında Sogou'nun arama motoru ve haritaları, çevrimiçi perakendeci Pinduodo ve araç paylaşım hizmeti Togo Car bulunuyor.
Bu gelişme, aslında Apple'ın kurallara uymayan şirketlere karşı ilk kez yaptırımda bulunması değil. Ağustos ayında Apple, yüzlerce kumar uygulamalarını uygulama mağazasından kaldırma kararı almıştı.
Çin pazarı App Store'un gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Macquarie Research'teki analistlere göre, Apple'ın sektör üzerindeki kontrolü sürdürmesi ölüm-kalım meselesi anlamanına geliyor.
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