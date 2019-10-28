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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

App Store’dan Türkiye için özel bölüm

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App Store’dan Türkiye için özel bölüm

Apple'ın dev uygulama mağazası App Store, bugün yeni bir sayfayı kullanıcılarına açıyor, hem de Türkiye'ye özel!

Türkiye’de uygulama ekonomisi ve geliştirici ekosistemi her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Dünyanın en büyük uygulama mağazası App Store, her gün kullanıcılara ulaşan ve sürekli güncellenen uygulama önerileri, uygulamaları ve süreçlerini anlatan geliştirici hikayeleri ve farklı ihtiyaçlara yönelik öneri listeleri ile de yerli uygulama geliştiricilere destek oluyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’de büyüyen uygulama ekosistemine yön veren yetenekleri kutlamak için Türkiye’ye özel bir bölümü bugün kullanıcılara sunmaya başlıyor.

Bugün sekmesinde her ay düzenli olarak yayınlayacak “Yeni ve yerli 🇹🇷” yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkat çeken güncellemeler öne çıkartılarak, dünyaya ilham veren hikayeler okuyucularla paylaşılacak.

App Store’dan Türkiye için özel bölüm

Serinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yayına çıkacak ilk yazısında dünyayı avucunun içine alan ve tamamen Türkçe olan ilk meditasyon ve farkındalık uygulamasını, paylaşımlarına hareket katacak yepyeni sosyal hikaye düzenleyicisini, iki genç girişimcinin feza ötesine uzanan macera oyununu ve ailenin tüm bireylerinin keyifle izleyeceği programlarıyla App Store radarına takılan yenilenmiş bir streaming platformunu mercek altına alıyor.

Detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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