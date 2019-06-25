App Store'da uygulamalar nasıl yayınlanıyor?
Apple'ın milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapan uygulama mağazası App Store'da Apple çalışanları uygulamaların sorunsuz olarak kullanıcılara ulaşması için her gün 100 uygulamayı inceliyor.
CNBC'de yayınlanan habere göre Apple'ın en büyük gelir kaynaklarından biri olan App Store'un temiz ve güvenilir bir yapıda olması için uygulamaların her biri titizlikle inceleniyor. 2 milyonu aşkın uygulamanın bulunduğu uygulama mağazasına her gün binlerce yeni uygulama eklenirken, diğer yandan test görevlileri ise boş durmuyor. Günde ortalama 100 uygulamayı yakından inceleyen Apple'ın bu özel ekibi, 5 ila 10 dakika içerisinde incelemesini tamamlayıp uygulamanın yayınlanmasına izin veriyor.
Geliştiricilerin hazırladıkları uygulamalar ilk olarak otomatik filtreden geçiyor ve temel özellikleri barındırıp barındırmadığı kontrol ediliyor. App Store'a gönderilen uygulamaların neredeyse yüzde 40'ı otomatik filtreye takılıyor ve mağazaya kabul edilmiyor. Bu aşamayı geçmeyi başaran uygulamalar ise özel Apple ekibi tarafından kapsamlı bir teste tabi tutuluyor. Hata, güvenlik açığı gibi farklı kategorilerde test aşamalarından geçen uygulamalar sorunsuz bulunduğunda ise uygulama yayınlanıyor. Sorun tespit edildiğinde ise geliştiriciye geri dönüş yapılıyor ve ilgili hatalar rapor edilerek gerekli bilgi paylaşılıyor.
App Store dışında watchOS, tvOS ve macOS platformları için de özel bir test ekibi işinin başında bulunuyor.
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