App Store'da tehlike çanları: Büyük düşüş

Bu zamana kadar Google Play Store'un önünde olan App Store, birkaç nedenden ötürü bu pozisyonunu kaybetmiş durumda. iOS 11 sürümüyle birlikte 32 Bit uygulamaları App Store'dan kaldıran Apple, geliştiricilerin, yayınladıkları uygulamaları mağazadan çekmelerine sebep olmuştu. Bu da mağazadaki uygulama sayısının eksildiğini gösteriyor.

Ardından, tasarımıyla fark yaratan iPhone X'la birlikte Apple, mağazadaki yeni uygulamaları iPhone X'a endeksledi. Ayrıca, alınan kararla birlikte yeni yayınlanacak uygulamaların, sıfırdan hazırlanmış olması gerekiyor. Ek olarak Apple, kullanıcılara sunulacak olan uygulamaları, daha detaylı bir taramadan geçirme kararı aldı. Bu da şirketin, uygulama hareketliliğinde yavaşlamasına neden oldu.

Analitik şirketlerinden birisi olan Appfigures'ın yayınladığı veriler, App Store'un bu düşüşün 2017 yılında başladığını gösteriyor. Şirket, Appfigures'a göre 2017 yılında %29 geriledi. Yıl sonunda ise mağazaya toplamda 755.000 adet yeni uygulama eklendi. Tüm bu yaşananları fırsata çeviren Google Play Store, 2017 yılında 3.6 milyon uygulamayla %30'luk bir büyüme sağladı. 2017 yılında Google Play Store'a eklenen uygulama sayısı ise 1.5 milyon.