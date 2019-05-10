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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

App Store ve Apple Music Anneler Günü için hazır

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App Store ve Apple Music Anneler Günü için hazır

Anneler Günü yaklaşıyor. App Store ve Apple Music Annenizin bu çok özel gününü unutulmayacak anılara çevirmeniz için önerilerde bulunuyor.

Anneler Günü için geri sayım sürüyor; diğer yandan Apple'ın uygulama mağazası App Store ve dijital müzik platformu Apple Music; bu özel gün için kullanıcılarına bir dizi seçenek sunuyor. Örneğin App Store'da bulunan uygulamalardan faydalanarak annenize hediye ya da çiçek gönderebilirsiniz. Çiçekleri anneme ellerimle toplamak isterim diyor ve pazar gününü annenizle şehirden uzaklaşarak huzur içinde geçirmek istiyorsanız Doğaya Kaçış uygulamasını kullanarak bulunduğunuz konuma göre size en uygun doğaya kaçış rotasını detaylı kullanıcı yorumlarını da okuyarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca Mekan.com uygulaması ile bulunduğunuz bölgede annenizle beraber gidebileceğiniz mekanlar hakkındaki öneri ve yorumları okuyabilir, gitmeden menüleri inceleyebilirsiniz. 

Bu özel günü annenizle beraber güzel bir etkinliğe katılarak geçirmek istiyor ve eğlence, kültür ve sanat etkinliklerinden haberdar olmak istiyor olabilirsiniz. Uygulamalar yine size zevkinize ve beklentinize göre bir etkinlik bulmanızda yardımcı oluyor. Nerde.com  Türkiye’de aktif olduğu 13 şehirde zevkinize en uygun mekan ve etkinlikleri bulmanıza ve kolayca bilet almanızı sağlıyor. Zamekan -Etkinlik Keşfet/Yarat uygulaması ile etrafınızdaki etkinlikleri annenizin en seveceğini düşündüğünüz kategori ve zamana göre inceleyebilirsiniz hatta daha fazla kişinin sizinle bu güzel plana katılmasını istiyorsanız kendi etkinliğinizi planlayıp yayınlayabilirsiniz. Annenizle bu haftasonu için bir seyahat planı yapıyorsanız GetYourGuide Turlar&Biletler uygulamasını kullanarak seyahatinizi anneniz için daha da özel hale getirecek en iyi turları, hızlı giriş biletlerini alabilir ve gittiğiniz yerde kaçırmamanız gereken turistik mekanları kolayca öğrenebilirsiniz

Annenizin en güzel fotoğraflarını çekmek istiyorsanız uygulamalar size yardımcı oluyor. Moldiv Afterlight 2 gibi uygulamalarla fotoğraflarınızı düzenleyebilir, kolajlar yapabilir, VSCO, Darkroom- Photo Editor gibi uygulamalarla ile annenizin fotoğraflarını düzenlerken efektler ve filtreler ekleyerek bir üst seviyeye taşıyabilir, Inwork , Oilist ve Brushstoke gibi uygulamalarla fotoğrafla çizimi biraraya getirebilirsiniz. "Fotoğraf Tutkunu Annelere" koleksiyonundaki tüm uygulama önerilerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Annenize kalıcı hediye vermenin bir diğer yolu da içindeki yaratıcılığı kullanmasına yardımcı olmak. “Birden fazla tutkusu olan annelere” koleksiyonunda çizim becerilerini kullanmak veya geliştirmek isteyen annelere önerebileceğin Procreate,  Adobe Photoshop Sketch gibi uygulamaları bulabilirsin. Yazarlıkla ilgilenen ve el yazısına önem veren anneler için GoodNotes 5 gibi uygulamalar faydalı olabilecekken, obje tasarlamak isteyen annelere Sharp 3D CAD modeling uygulaması hayal ettiği ürünü tasarlamasına yardımcı olabilir. Ya da Pigment - Adult Coloring Book  uygulamasıyla annenizin stres ve endişesinden uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz. 

Yaz yaklaşırken formuna dikkat eden anneler için “Yerinde durmak bilmeyen annelere” koleksiyonunda Lifesum: Diet&Macro Tracker gibi beslenme takibi programı, Zones for Training, Zova : Workouts & Wellness gibi egzersiz programı önerebilirsiniz. Tüm koleksiyona buradan ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca Apple Music ile Anneler Gününde Annenle en sevdiğin şarkıları dinleyebilirsin. Apple Music Anneler Günü Kutlu Olsun Başlığında sevilen Türk ve Yabancı şarkıcıların En iyileri, Annenizin en sevdiği türe göre seçebileceğiniz dinleme listeleri arasından seçim yapabilirsiniz. 

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